"Россия готова...": Путин дал "сигнал" США по важной сделке и заговорил о силах сдерживания

Диктатор Владимир Путин предложил после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться российско-американского договора о сокращении ядерного оружия. По словам главы Кремля. полный отказ от наследия соглашения "стал бы ошибочным".

Видео дня

Путин также заявил, что стратегическая стабильность в мире "продолжает деградировать" и обвинил Запад в "деструктивных действиях". Он также объявил, что РФ "в состоянии ответить на любые существующие угрозы". Такие заявления Путин сделал 22 сентября на собрании постоянных членов Совбеза РФ.

Как сообщила пресслужба Кремля, в начале встречи обсуждался договор РФ и США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.

По словам Путина, Москва готова после этой даты еще в течение года придерживаться центральных количественных ограничений, предусмотренных документом.

В дальнейшем РФ "на основе анализа обстановки" будет принимать "определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений", заявил диктатор.

"Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания", – сказал Путин.

Кроме того, глава РФ заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности в мире якобы "продолжает деградировать".

В этом диктатор ожидаемо обвинил Запад, решив в очедной раз напомнить о том, что у Москвы есть ядерное оружие:

"В результате разрушительных шагов Запада подорваны основы для диалога между государствами с ядерным оружием".

По словам Путина, "шаг за шагом была практически полностью демонтирована" система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями.

"Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия готова ответить на любые возможные угрозы, причем не на словах, а военно-техническими мерами", – сказал он.

Путин также объявил, что РФ якобы "уверена в надежности своих сил сдерживания и не заинтересована в гонке вооружений".

Дополняется...