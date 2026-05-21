Путин снова пугает мир межконтинентальной баллистикой: как прошли военные учения ядерных сил армии РФ

Учения российских ракетных войск стратегического назначения по применению ядерного оружия и Беларуси, которые проходили в течение 19-21 мая, подошли к концу. К учениям кроме ракетных систем также привлекали стратегическую авиацию Воздушно-космических сил РФ и флот.

Об этом сообщают росСМИ. Учения успел прокомментировать глава Кремля Владимир Путин.

Ядерные учения в Беларуси

По информации Министерства обороны России, с космодрома Плесецк по полигону Кура на полуострове Камчатка был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

В то же время из акватории Баренцева моря экипаж фрегата проводил пуск ракеты "Циркон" по полигону "Чижа" в Архангельской области. Туда же состоялся пуск с атомной подводной лодки ракеты "Синева". Вероятно, пуск был осуществлен кораблями Северного флота.

Кроме того расчеты белорусских войск провели практический пуск баллистической ракеты "Искандер" с полигона "Капустин Яр". Также привлекались бомбардировщики Ту-95 и истребители-перехватчики МиГ-31, которые осуществили пуск ракет "Кинжал". В военном ведомстве отчитались, что "все ракеты поразили соответствующие цели".

Путин хочет улучшений в РВСН

По этому поводу Владимир Путин заявил, что Россия вроде бы не собирается втягиваться в гонку вооружений, а ядерная триада будет оставаться "на уровне необходимой достаточности".

Он также отметил, что государство-террористка "будет повышать готовность различных родов войск", отрабатывая боевые задачи с учетом опыта войны с Украиной.

По поводу усиления РВСН, Путин подчеркнул "важность" повышать уровень РВСН, а учения подобного характера якобы необходимы для"укрепления безопасности РФ и Беларуси" и защиты от "угроз со всех направлений".

Отдельно глава Кремля "похвалил" белорусских военных по поводу освоения российских ядерных систем, и добавил, что российские РВСН "будут усилены".

Как сообщал, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна может присоединиться к войне против Украины только в случае прямой внешней агрессии против РБ. По его словам, белорусская армия никогда не будет воевать с украинской, и добавил, что готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

