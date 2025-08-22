Путин пообещал достроить еще одну АЭС в Курской области: что с ней не так

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что атомная промышленность остается одним из важнейших направлений в России. Строительство новой Курской АЭС-2 он назвал "впечатляющим".

Видео дня

Заявления Путина в пятницу, 22 августа, цитировали пропагандистские СМИ. По его словам, этот объект будет достроен.

Кроме того, диктатор назвал логичным строительство промышленных мощностей в Курской области, которые бы обеспечивала новая Курская АЭС-2.

Путин сообщил, что правительство РФ готовит программу восстановления пострадавших от боевых действий приграничных регионов. Это касается и Курщины, где, по его словам, то, что было повреждено, будет восстановлено.

Что известно о Курской АЭС-2

"Росатом" не останавливал строительство Курской АЭС-2, несмотря на боевые действия, заявил гендиректор Алексей Лихачев.

А начался этот процесс еще в 2013 году. Тогда в Курчатове состоялось официальное открытие офиса дирекции генерального подрядчика по строительству Курской АЭС-2. По состоянию на 25 сентября 2014 года на строительной площадке работало 650 человек.

21 декабря 2017 года началось армирование фундаментной плиты 1-го энергоблока. А 29 апреля 2018 года были залиты первые кубометры бетона в фундаментную плиту реакторного здания энергоблока №1.

Строительство второго из четырех запланированных энергоблоков началось в 2019 году. По состоянию на 20 марта 2025-го местные власти оценивали степень готовности обоих блоков около 68%.

Целью сооружения Курской АЭС-2 является замещение выбывающих из эксплуатации энергоблоков Курской АЭС. Ожидается, что первый блок новой АЭС должны подключить к сети в этом году, а ввести в эксплуатацию в 2025-2026. Второй энергоблок должен быть подключен в 2027-м и введен в эксплуатацию в течение 2027-2028 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Владимир Путин совершил очередной визит в Курскую область. Его визит на строительство Курской АЭС-2, расположенной всего в 60 км от украинской границы, пропаганда подавала как простая инспекция без всяких намеков на военные риски и обострение ситуации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!