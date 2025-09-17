'Путин будет в ярости': российское ТВ эпично опозорилось сюжетом с учений 'Запад-2025'. Фото

Во время масштабных белорусско-российских учений "Запад-2025" российские телеканалы попали в неловкую ситуацию из-за промаха в прямом эфире. В кадр попал надувной макет истребителя Су-33, который кто-то не надул до конца.

Видео дня

Это быстро заметили пользователи сети и активно обсуждают. Об этом пишет komputer.

Что произошло

Во время трансляции учений в Беларуси, когда российские каналы демонстрировали подготовку и маневры авиации, в кадре появился Су-33. Самолет на самом деле был макетом, и выглядел он "сдутым". В интернете этот момент мгновенно обыгрался комментариями о халатности в подготовке "пропагандистских" материалов.

Что известно о Су-33

Су-33 – это палубный многоцелевой истребитель, разработанный на базе Су-27 и предназначенный для использования с авианосца "Адмирал Кузнецов". Самолет вооружен 30-мм пушкой, ракетами класса "воздух-воздух", бомбами и неуправляемыми ракетами, имеет грузоподъемность 6,5 тонн и используется для прикрытия авианосца, а также поражения наземных и надводных целей. В боевых действиях применялся, в частности, во время российской операции в Сирии.

Ошибки вроде "сдутого" Су-33 вызывают удивление, поскольку российские СМИ традиционно уделяют много внимания пропагандистским сюжетам о военных учениях.

Что предшествовало

В последний день совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025" на одном из задействованных в них полигоне появился российский диктатор Владимир Путин. На себя он нацепил военную форму – второй раз за время полномасштабной войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, учения "Запад-2025", которые Москва традиционно позиционирует как демонстрацию военной силы и политической уверенности, в этом году привлекли внимание не только масштабом маневров, но и неожиданной кадровой деталью. На финальном этапе, проходившем в Нижегородской области при участии Владимира Путина, не было начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!