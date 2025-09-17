Герасимова не было рядом с Путиным на учениях 'Запад-2025': в сети указали на интересный нюанс

Учения "Запад-2025", которые Москва традиционно позиционирует как демонстрацию военной силы и политической уверенности, в этом году привлекли внимание не только масштабом маневров, но и неожиданной кадровой деталью. На финальном этапе, проходившем в Нижегородской области при участии Владимира Путина, не было начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Для российской политической и военной сцены такое отсутствие выглядит знаковым, ведь на протяжении многих лет именно он сопровождал диктатора во время важнейших маневров. Об этом сообщает "Агентство. Новости".

Что известно

В репортаже журналиста кремлевского пула Андрея Колесникова отмечается, что он "все искал глазами" генерала армии Герасимова, однако того среди присутствующих не было. Зато Генштаб представлял главнокомандующий Сухопутных войск Андрей Мордвичев.

На официальных кадрах рядом с Путиным в командном пункте и во время осмотра вооружения зафиксированы министр обороны Андрей Белоусов, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, помощник президента Алексей Дюмин и сам Мордвичев. Именно с Дюминым и Мордвичевым Путин вел долгие разговоры уже после завершения показательной части учений.

Отсутствие Герасимова выглядит особенно показательным, ведь с 2009 года он присутствовал на всех предыдущих "Мероприятиях". Сначала как командующий Московского военного округа, а с 2012-го — в статусе главы Генштаба. В 2013, 2017 и 2021 годах он находился рядом с Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Герасимов занимает должность уже почти 13 лет – дольше всех среди своих предшественников в постсоветское время. На прошлой неделе российские СМИ сообщили о продлении ему срока службы в связи с достижением 70-летнего возраста.

Учения в этом году, по словам Путина, были вдвое скромнее по численности личного состава, чем в 2021-м: около 100 тысяч военных против 200 тысяч. В то же время Кремль сначала обнародовал еще более низкую цифру – 57 тысяч. Однако техники задействовали даже больше, чем во время предыдущих маневров.

На этот раз Путин прибыл на полигон Мулино уже в военной форме, чего не делал раньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне на учения РФ и Беларуси "Запад-2025" приехали офицеры из США. По сообщениям белорусских пропагандистов, министр обороны страны Виктор Хренин якобы пообещал показать американцам "все, что их интересует".

