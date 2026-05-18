'Проиграть Украине не позорно': российский олигарх Малофеев нашел, как оправдать провалы России в войне. Видео

"Православный" российский олигарх Константин Малофеев сделал парадоксальное заявление о российско-украинской войне. Он утверждает, что "проиграть Украине не позорно", ведь ее, мол, населяют "такие же русские".

Русские же, по словам Малофеева, "никогда не проигрывают". На заявление русскоязычный YouTube-канал "И грянул Грэм", ведущий вещание из Латвии, заявление там трактовали как попытку подготовить россиян к будущим военным неудачам.

Малофеев готовит россиян к поражению?

В "И грянул Грэм" опубликовали фрагмент выступления Малофеева, основавшего пропагандистский телеканал "Царьград".

"Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути – это же на самом деле русские, такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают. И никогда не сдаются", – говорит олигарх на видео, особенно выделяя интонационно слово "никогда".

"И грянул Грэм" трактовал эти слова как попытку подготовить россиян к возможному поражению в войне.

"Приближенный к Кремлю российский олигарх и основатель пропагандистского телеканала "Царьград" Константин Малофеев в своем выступлении пытается смягчить восприятие возможных военных неудач РФ, заявляя, что проиграть Украине "не позорно" поскольку считает украинцев "такими же русскими". А русские, по его мнению, "никогда не проигрывают", – отметили там.

Впрочем, в сети встречается также мнение, что фраза Малофеева была вырвана из контекста и что на самом деле он мог иметь в виду поражение Украины, которого украинцы, мол, не должны стыдиться.

Как сообщал OBOZ.UA, после атаки дронов на Москву и область 17 мая москвичей и жителей региона накрыла истерика. Они массово записывали видео, чтобы сообщить, что просыпаться от взрывов – это "очень страшно" и недоумевали, почему их города оказались под ударами.

При этом последние опросы, проведенные в России, показали: поддержка продолжения войны вместо мирных переговоров в Москве – в два раза выше, чем в среднем по РФ.

