Перед праздником Пасхи в Кремле решили проявить гуманитарный акт – во время отчета начальника Генштаба Герасимова о состоянии дел на фронте Путин объявил о пасхальном перемирии, которое продлится около 30 часов. Бросаются в глаза сразу несколько важных аспектов данного заявления.

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Наиболее значимый момент заключается в синхронизации решения об одностороннем перемирии с заявлениями администрации Трампа о жестких дедлайнах касательно поисков решения о перемирия в войне. Публично президент США уже не называет конкретных дат, дабы его не распекали зубастые критики и оппоненты. Он говорит, что это должно произойти "очень скоро". Иначе американская посредническая миссия будет завершена, и мировое сообщество узрит в Путине отказника от мира, вруна, манипулятора и просто несерьезного политикана. Хотя не сказать наличие особой озабоченности у путинцев на сей счет.

Дьявол кроется в деталях, и на столе уже целый ворох вариантов урегулирования после прекращения огня. Здесь и "корейский", и "финский", и "российский", и "стамбульско-минский" форматы. Просто глаза разбегаются, но без прекращения боевых действий говорить осмысленно о них пустая затея.

Теперь, как и ранее, все зависит от наличия политической воли у страны-агрессора перейти к поискам выхода из страшнейшего тупика, созданного Москвой и ее правителями-террористами.

Путинисты опять играют в голубей, скорее вынужденно, ведь имеются факторы, которые делают крайне проблемной дальнейшую военную кампанию, утратившую динамизм, да и стратегический смысл. Нужно помнить о китайцах, которым крайне выгодно разрушение России, оттягивающей на себя внимание Запада. В Пекине инвестируют ресурс в партию войны подле Путина, надеясь выиграть еще какое-то время перед грядущей схваткой с США.

Если же говорить о текущих озабоченностях Путина, то ему китайцы уже сильно надоели, ведь российская экономика сильно деградировала, а население РФ в 10 раз меньше, чем у Китая. Конечно китайцы только лишь частично несут закулисную ответственность за российскую агрессию, ведь в российском правящем классе и без них радикалов было пруд пруди.

Стресс кремлевцам прибавили выход Украины и США на финишную прямую по соглашению о минералах, ведь стороны смогли согласовать проблемные аспекты и теперь работают над формальностями. Вашингтон пошел на ряд важных уступок, в частности предоставленная США помощь Украине никак не может быть частью её внешнего долга. Кроме того, у Трампа начали говорить о реалистичных масштабах предоставленной помощи, забавах о прежних спекуляциях. Одним словом конструктивное экономическое партнерство Украины и США озадачило Кремль.

Кроме того, российскую военщину всерьез пугает милитаризация ЕС и их идея плана "стальной дикобраз" для Украины, как гарантия её безопасности на основе военной и оружейной самодостаточности. Тягаться с ВСУ и их европейскими партнерами будет проще, если американцы выйдут из игры, но все равно задача крайне обременительная.

Соответственно, "мир через силу", как украинский концепт начал зеркалится россиянами, и даже сегодня именно по его лекалам был обставлен якобы жест доброй воли РФ на пути к перемирию. Тезисы Кремля о наступлении всех 6 группировок на 11 направлениях, "освобождении" на 99,5% Курщины, нейтрализация вклиниваний ВСУ в Белгородской области никак не говорят о подлинном устремлении Москвы к миру. Но пусть лучше факты, которые появятся в ближайшие дни проверят состоятельность и искренность путинских намерений, начатых пасхальным перемирием.