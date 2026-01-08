Переходят на бутерброды с маргарином, а свинину заменяют яйцами: как война Путина отразилась на кошельках россиян

Из-за войны и экономического кризиса россияне теперь едят один бутерброд с маслом вместо двух, экономят на пакетах и со свинины переходят на курятину. К тому же большинство граждан РФ новогодние праздники провели дома, потому что лишних денег на развлечения у них нет. Да и новогодний стол был гораздо скромнее, чем в предыдущие годы.

Видео дня

Подробнее о том, как война Путина отражается на кошельках его граждан, читайте в материале OBOZ.UA.

Россияне переходят на курятину и яйца

Россияне продолжают затягивать пояса на фоне агрессивной войны их диктатора Владимира Путина. Возмущаться вслух никто из не будет из-за опасений загреметь в тюрьму на долгий срок. Правда, многие признаются, что все деньги сейчас идут на войну, потому что так надо.

Российские аналитики говорят: уже с сентября стало серьезно ощущаться, что россияне экономят на продуктах. Например, несмотря на рост цен, расходы на мясо снизились на 7%.

Глава Национальной мясной ассоциации РФ Сергей Юшин отмечает снижение потребления почти всех продуктов питания, не только белковых, и в ближайшей перспективе эта тенденция беспокоит отраслевых аналитиков больше всего. Россияне стали меньше есть свинины и переходят на курятину и яйца.

Также жители РФ уменьшили потребление молочных продуктов, поскольку цены на них сильно выросли с начала года. Например, сырое молоко подорожало на 30%. Управляющий партнер российской консалтинговой компании "Агромилия" Дмитрий Мирончиков заявил, что россияне теперь масло на хлеб намазывают не два раза в день, а только один.

А директор Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев говорит, что люди переходят на гречку.

Теперь пенсионеры вместо полкило творога берут только 150 граммов и кашу. Россияне переходят с натурального сыра на сырный продукт, с дорогого йогурта на дешевый, со сливочного масла – на растительное.

Правда, российские эксперты придумали еще одно объяснение падения покупательского спроса – уменьшение населения России. Но эта причина никак не объясняет, почему россияне с масла перешли на маргарин.

В магазины ходят со своими пакетами

Согласно опросу маркетплейса "Выберу.ру", 48% россияне в этом году серьезно экономят. В прошлом году этот показатель составлял 29%. В этом году жители РФ ужали годовой бюджет на 90 тысяч рублей, в прошлом году – на 45 тысяч.

Отказываются от лишних покупок, причем экономят даже на пакетах в супермаркетах – ходят со своими, чтобы не платить лишнего. Только 20% покупателей платят за упаковку. Россияне чаще ремонтируют бытовую технику, а не покупают новую, а также перепродают подержанные вещи.

О том, что граждане РФ уже серьезно обеднели, говорит и тот факт, что впервые за последний десяток лет многие жители страны провели новогодние праздники дома возле телевизора. Посмотрели выступление Путина, а потом "Новогодний огонек" с патриотическими песнями или сериал.

Даже россиянин Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму, признает, что спрос на внутренний туризм снижается из-за экономических проблем. В качестве примера он приводит рынок недвижимости, автомобилей, бытовой техники.

С небольшой прибылью 4-5% только Москва и Санкт-Петербург. И то туристы жалуются на высокие цены на проживание и питание. Остальные регионы, такие как Мурманск, Владивосток или "Золотое кольцо" России, в минусе.

Мало кто поехал на новогодние праздники в оккупированный Крым, в Сочи, в Анапу. Что касается зарубежных поездок, то россиян мало где ждут с распростертыми объятиями. Чтобы попасть в Европу, им приходится стоять в очередях за одноразовыми визами.

Поэтому те россияне, у кого еще остались денежные сбережения, выбирают для отдыха такие страны, как Вьетнам, Китай. Большей популярностью пользуются Беларусь, Узбекистан, Грузия, Абхазия, Казахстан, Армения, Таиланд, Турция. Также ездят к родственникам на дачу или в деревню.

Повысят тарифы на ЖКХ и увеличат налоги

Наступивший 2026 год станет для россиян еще более тяжелым. Это касается как обычных потребителей, так и бизнеса. Глава Сбербанка Герман Греф уже предупредил соотечественников об этом.

В РФ уже приняли решение о повышении НДС с 20 до 22%, серьезно вырастет утилизационный сбор на автомобили. Естественно, это отразится на бизнесе. Также увеличатся тарифы на ЖКХ: в среднем россиянам придется платить на 10% больше за коммуналку. Это же отразится на продуктах и товарах.

Кредиты для бизнеса и населения так и останутся дорогими, сейчас ставка составляет 16,5%. А это значит, что люди не будут брать ипотеку и жилищное строительство, которое остановилось, может полностью замереть.

Но для российского диктатора Владимира Путина важнее расходы на войну и захват украинских территорий, чем проблемы собственного народа.