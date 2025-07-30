'Нужно менять не только диктатора, но и режим': Курносова объяснила, при каких условиях РФ может прекратить войну против Украины

Россия может прекратить войну только после ликвидации главы Кремля Владимира Путина и смены режима в стране. Эту задачу могли бы выполнить Соединенные Штаты.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. Она считает, что Западу, Украине и российской оппозиции нужно сплотиться по этому вопросу.

Детали

"Безусловно, Соединенные Штаты могли бы ликвидировать диктатора, и это действительно бы серьезно изменило ситуацию. Я думаю, что это точно привело бы к завершению войны. Но если мы хотим говорить о долгосрочной безопасности, в России нужно менять не только диктатора, но и режим. А это совместная работа Запада, Украины и российской оппозиции, какой бы смешной она многим не казалась", – подчеркнула Курносова.

Российская оппозиционерка считает, что для этого нужна очень серьезная работа и если кроме ликвидации Путина придется менять режим в РФ, то надо как следует разбираться в процессах, которые происходят в стране-агрессоре.

В целом Курносова оптимистично рассматривает перспективу относительно изменений в России в ближайшие пять лет.

"Ну, конечно, оптимистично. Потому что мне хочется дожить до таких изменений", – отметила она.

Что предшествовало

В понедельник, 28 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который дал российскому диктатору Путину на прекращение огня в Украине. Глава Белого дома отметил, что очень разочарован главой Кремля и больше не заинтересован в разговорах с ним.

В ответ Дмитрий Медведев пригрозил Соединенным Штатам Америки войной. По мнению политика страны-агрессора, Трамп "играет в игру ультиматумов с РФ". Но должен помнить, что Россия – "это не Израиль и даже не Иран".

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте США отметили, что Трамп не тот человек, который принимает решения на ходу. Поэтому его ультиматум Путину, срок которого был сокращен до 10 дней, является абсолютно серьезным.

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