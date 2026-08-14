"Не такое обещали": российские фермеры жалуются на серьезные проблемы из-за войны с Украиной. Видео

Война, развязанная страной-агрессором Россией, уже давно обрушивается на самих россиян, которые вынуждены испытывать её последствия в различных сферах. Так, российские фермеры жалуются на тяжелую жизнь, которая теперь наступила для работников сельского хозяйства, и на множество проблем, связанных с экспортом зерна и закрытием терминалов.

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О проблемах, с которыми столкнулись российские фермеры, россияне жалуются в видео, которые распространяются в пабликах. Так, в частности, они обеспокоены тем, успеют ли вывезти на экспорт зерно до нового урожая или "будет поздно".

Что известно

Российские фермеры жалуются на ряд проблем, с которыми они теперь сталкиваются в результате развязанной их властями преступной войны. Так, фермеры жалуются, что если срочно не наладить экспорт через черноморские порты, то потом будет уже поздно. Это грозит им полным разорением, поскольку чем позже начать экспортировать зерно, тем меньше времени на это остается и, соответственно, можно просто не успеть вывезти урожай на экспорт.

"Может наступить такой момент, когда даже при полностью функционирующем экспорте мы физически не сможем вывезти накопленное зерно до следующего урожая, потому что у экспорта есть определенный предел", – сетует россиянин.

Другой россиянин жалуется на остановку работы многих крупных элеваторов, причем на длительный срок. Среди них — Новороссийский элеватор, который после атак украинских дронов получил повреждения и остановил свою работу.

"Сейчас никто не знает, что делать, – отметил мужчина. – У меня сейчас загружаются последние машины, и что будет дальше, никто не знает".

По его словам, фермеры пытаются сдать товар любой ценой, лишь бы это удалось сделать.

Он добавил, что ситуация продлится неопределённое время, поэтому когда наступит какое-то улучшение и наступит ли оно вообще, никто не знает.

"Это конец", — констатировал россиянин.

Отметим, что в Новороссийске после атаки украинских дронов прекратили работу два крупных зерновых терминала. Они получили повреждения, масштабы ущерба в настоящее время оцениваются. А поскольку Новороссийск является одним из ключевых портов для экспорта российского зерна через Черное море, длительная остановка работы терминалов может повлиять на объёмы поставок.

Так, один из поврежденных объектов – Новороссийский зерновой терминал, принадлежащий Demetra Holding. Его мощность по экспорту зерна составляет около 8,5 млн тонн в год.

Второй – Новороссийский комбинат хлебопродуктов (НКХП), один из крупнейших зерновых терминалов в порту. Его экспортная мощность составляет примерно 7,1 млн тонн в год. Он также получил повреждения и прекратил работу.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в стране-агрессоре России вновь возникли перебои с поставками бензина, из-за чего у АЗС образовались длинные очереди. Водители жалуются на закрытые заправки, ограничения на продажу топлива и конфликты между автомобилистами.

Кроме того, мы писали о том, что действие украинских санкций в отношении дальнемагистральных перевозок продолжается. Так, утром 10 августа в российском Нижнекамске в Республике Татарстан в результате атаки беспилотников прогремели взрывы – целью БПЛА стал местный НПЗ "Танеко".

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