В Крыму длительное время не будет интернета: о чем предупредили оккупанты

Так называемые власти временно оккупированного Крыма анонсировали полное отключение мобильного интернета на "длительный период". Такие меры, по словам оккупантов, нужны для "противодействия вражеским атакам и обеспечения безопасности граждан".

Объявление об этом обнародовало оккупационное "министерство" внутренней политики, информации и связи. Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

В "министерстве" уверяют, что отключения якобы не коснутся мобильной связи и проводного интернета. При этом жителям оккупированного Крыма советуют заранее подготовиться к длительному отсутствию сети, в частности снять наличные и загрузить офлайн-карты.

Местный оператор "Волна" уже предупредил абонентов о предстоящем отключении мобильного доступа к сети "для выполнения требований по обеспечению безопасности". Во время ограничений оператор обещает бесплатные SMS и дополнительные пакеты минут для звонков на номера Крыма, Севастополя и Краснодарского края.

Так называемое "правительство" сообщило, что периоды отключения мобильного интернета могут длиться несколько дней. Жителям и гостям полуострова советуют пользоваться городскими, офисными и домашними линиями, а также Wi-Fi.

Однако поскольку российские провайдеры контролируемые, Wi-Fi россияне также могут централизованно замедлять.

По словам оккупантов, ограничения необходимы, чтобы "исключить возможность атак украинских беспилотников".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия установила антирекорд по отключениям интернета. Только за июль этого года там произошло 1470 таких отключений интернета, причем речь идет только о масштабных сбоях и отключениях на уровне всего города. Зафиксированные отключения стали беспрецедентными не только по масштабу, но и по регулярности.

