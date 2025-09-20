Над Россией нависла угроза "Холодомора": как Украина может ответить на удары по энергетике

В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, российский "Газпром" опубликовал рекламный ролик-угрозу "Зима будет длинная" – о том, что РФ отключит Европе и украинским потребителям газ, и все замерзнут. Никто в том году не замерз, кроме российских оккупантов в украинских полях, но в целом этот нарратив о "холодной зиме" имеет долгую историю. При всем при том, что куда более явные и катастрофические проблемы энергообеспечения сегодня нависли именно над россиянами.

Ожидания – реальность

Первое использование российской пропагандой термина "Холодомор" было не в 2014 году, как многие считали, а в далеком 2009-м – когда между Украиной и Россией разразилась "газовая война". Именно тогда, в январе, на страницах пропагандистского издания "Известия" появилась статья, в которой говорилось, что позиция Украины относительно закупок российского газа приводит к "Холодомору" в стране.

Некоторое время спустя этот пропагандистский термин очень часто применялся, особенно с 2014 года, российскими СМИ и говорящими головами. Порою меняя интерпретацию, но по сути оставаясь все тем же – угрозой, шантажом целой нации в виде лишения ее тепла как акт геноцида.

Но "Холодомор" ни разу не реализовывался в реальности, даже в самый сложный 2022 год, когда началась реализация плана генерала Суровикина по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры точечными ракетными ударами. Украина не замерзла и не впала в ледниковый период, как бы того ни хотелось российским пропагандистам. А вот сама Россия все эти годы приближалась именно к такому сценарию, и на рубеже 2025-2026 годов она находится на краю пропасти, на дне которой как раз он, "Холодомор".

Путь России к "Холодомору"

На протяжении десятилетий Россия угрожала многим странам энергетическим кризисом, при том что сама приближалась к абсолютному техногенному коллапсу. Отсутствие обслуживания, регулярных регламентных ремонтных работ на энергетической инфраструктуре привели к тому, что накануне полномасштабного вторжения в Украину, в 2021 году, в России были зафиксированы десятки ЧП только на объектах газотранспортной сети. Около дюжины имели масштаб катастрофы регионального уровня, влиявшей на поставки потребителям.

Обращаю внимание на то, что это данные именно до начала полномасштабного вторжения и Украина к этим инцидентам не имела никакого отношения. Все это было накопительным эффектом от износа инфраструктуры и отсутствия (из-за санкций) возможности ее своевременно ремонтировать. Хотя не стоит забывать и про такой элемент как коррупция, которая также влияла на деградацию российского энергетического кластера.

Помимо этой большой надстройки в виде ГТС и НПЗ, нишевой является кластер среднестатистического потребителя – коммунальные коммуникации.

Могу привести пример временно оккупированного полуострова Крым, где с 2014-го по 2021 год "власти" не уделяли абсолютно никакого внимания обслуживанию, регулярному ремонту и замене имеющейся водопроводной инфраструктуры. В итоге (согласно исследованиям российского же Института водных проблем РАН) за 8 лет оккупации Крыма износ водопроводных сетей на полуострове вырос до 65% и более, износ очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов – до 74%.

Из-за настолько катастрофического износа инфраструктуры до 70% подготовленной воды, поставляемой потребителям, терялось в процессе поставки! Наиболее катастрофическая ситуация сложилась в Ялте и Симферополе, где количество нуждающихся в обслуживании и замене водоводов за время оккупации выросло до 90%, а износ теплосетей превысил 90%.

Акцентирую – это отчет накануне полномасштабного вторжения, до того как большая часть информации попросту стала скрываться и о реальных проблемах на России, а также на временно оккупированных территориях мы стали узнавать только после публикации в открытых источниках верифицированных кадров катастроф. А их с каждым годом становилось все больше и больше.

Россия все эти годы, даже без полномасштабной войны и всеобъемлющих санкций, медленно, но уверенно двигалась к техногенному коллапсу. И в период с 2020 по 2021 гг. проявления этой деградации уже невозможно было скрывать. Тогда о чем можно говорить сейчас? А есть о чем.

Уязвимость

То, что российская инфраструктура – как на уровне газотранспортных сетей, нефтеперерабатывающего сектора, так и коммунальной компоненты – давно находится в удручающем состоянии, уже понятно. Техногенный коллапс, вызванный отсутствием обслуживания и своевременных регламентных ремонтных робот приводит к тому, что даже в столице РФ – Москве возникают фекальные гейзеры либо детонирует сама по себе подстанция. Но куда серьезнее другая угроза для россиян, живущих в состоянии ощущения мнимой безопасности.

Любой желающий может открыть карту железных дорог и сравнить пропорцию насыщения и разветвления железнодорожных веток и узлов в Украине и России. Пропорция, площадь страны и протяженность железных дорог, мягко говоря, не на пользу РФ. И вот почему так получилось.

Еще во времена СССР советскую власть волновало не столько благосостояние, комфорт и уровень жизни народа, сколько готовность к будущей войне. А ее СССР видел против стран Запада, в дальнейшем – НАТО, и именно к ней он готовился, возводя практически все инфраструктурные объекты. Но, как ни странно, буфером либо передней линией противостояния Советский Союз видел Украину и Беларусь, а потом уже как вторую линию обороны – западную часть России. Если вдруг что-то пойдет не по плану.

Именно по этой причине логистика в Украине куда более разветвленная и взаимозаменяемая, нежели в России, так как подвозить материально-техническое обеспечение к линии боестолкновения с НАТО нужно было именно в Украине. И прочая инфраструктура в стране рассматривалась так, чтобы она могла держать долго и уверенно основной удар Альянса, в то время как прочие советские республики аккумулируют силы.

В свою очередь, запад России куда слабее подготовлен к таким вызовам не только в вопросах логистики, но и энергетической инфраструктуры. Иными словами, погрузить западные регионы РФ в блэкаут и долгую зиму намного проще, чем Украину. И Россия в данный момент находится как раз в точке возможного невозврата.

Украина еще даже не стала применять своё дальнобойное ракетное вооружение по таким объектам, как НПЗ или узлы ГТС, а лишь ударные дроны, а поставки нефтепродукции российским потребителям обвалились более чем на 25%. А если полетят ракеты?

Обесточить и оставить замерзать в январе Москву возможно посредством уничтожения всего нескольких ключевых узловых объектов. И богатая столица будет с нетерпением ждать весны – считая не дни, не часы, а минуты.

И если раньше Украина избегала ударов по таким объектам, как, например, электроподстанции, то после почти четырех лет энергетического террора Силы беспилотных систем ВСУ ничто не останавливает.

К слову, электроподстанция в Дугино Ростовской области, сгоревшая накануне дотла, – тому прямое подтверждение. Украина готова погрузить Россию в "Холодомор", а точнее ускорить это погружение, которое власти РФ сами же начали много лет назад еще в далеком 2014 году.

Выводы

Российская Федерация на сегодняшний день куда более уязвима в вопросах угроз энергетике. Если военно-политическое руководство РФ в осенне-зимний период 2025 года продолжит тактику ударов по украинской энергетике, то Украина ответит зеркально. Причем российской стороне следует понимать, что этот ответ для нее может оказаться не просто ситуативным кризисом, а полноценной точкой невозврата.

Уровень техногенного коллапса и так в России запредельный, а дополнительное силовое воздействие приведет к тому, что восстановить разрушенное российские коммунальные службы уже никогда не смогут. При таких тенденциях Москва в краткосрочной перспективе может ощутить на себе точно те же эмоции, которые каждый день испытывают жители временно оккупированного Донецка. Или намного хуже.