Внимательно прочитал комментарии и статьи как на западе, так и в Украине. Здесь уже полно комментаторов, которые рассказывают о никому ненужных деталях договоренностей, которые еще даже не пробовали лечь на бумагу. Это не очень интересно. Более интересен был сам формат и общая атмосфера.

Далее текст на языке оригинала.

Бо!

Бо переговорний процес навколо мирної угоди, він не про поступки чи здобутки. Він про участь. Якщо простими словами – ХТО ПЕРШИЙ ВИЙДЕ З ПЕРЕГОВОРІВ, ТОЙ ПРОГРАВ! Тому зміст переговорів – вторинний. А участь – це головне. За підсумками зустрічі в Білому домі Україна залишається в переговорах ще й на більш вигідних умовах, аніж після переговорів на Алясці.

І ЩЕ!

Дуже важлива деталь – це участь в переговорах європейських лідерів. Трамп розігнав з держслужби всіх експертів по під@рашкє. Тож зараз він в душі не грібе, що там відбувається і як там думають. Саме тому консультації з лідерами європейських країн, які на сьогодні мають найкращі розвідувальні дані та експертизи по під@рашкє – це дуже важливий формат, який розкриває очі Трампу на блєф Ху@ла по багатьох питаннях.

Тому в цілому результат цих переговорів можна вважати успішним. Бо ми знову виграли час. А тим часом…

А тим часом в під@рашкє остаточні дані по консолідованому бюджету показали діру в 5 трлн за перші 6 місяців 2025 року.

А тим часом місцеві бюджети мають рекордний дефіцит в 400 млрд., який немає чим покривати від слова "зовсім". А що таке "мінус 500 млрд" – це на стільки провалився податок на прибуток. Навіть в умовах офіційної інфляції в 9% вони примудрилися провалитися.

А тим часом губернатор ростовської області розповів Ху@лу, шо аграріям прийшла волохата матільда і на під@рашку чекають їхні масові банкрутства.

А тим часом губернатор самарської області благає уряд врятувати Автоваз, якому не допомогла всі попередня допомога і який та матільда накрила вже з головою.

А тим часом СБУ та Птахи Мадяра повністю припинили роботу нафтопроводу "Дружба" і в під@рів автоматом мінусдохєра в бюджеті через падіння продажів нафти. А Угорщина та Словаччина залишилися без під@рської нафти.

А тим часом діпстрайки наших дронів по нафтопереробним заводам призвели до дефіциту пального в під@рашкє, а в деяких регіонах пальне почали продавати по талонах.

А тим часом ЗСУ системно розносять ешелони з пальним, які намагаються проїхати в Крим по суходолу, бо після атак на міст підводних дронів – він не може пропускати через себе потяги.

А тим часом в під@рашкє в другому кварталі 2025 року в 2,5 РАЗИ ВПАЛА КІЛЬКІСТЬ добровольців, які підписали контракт в порівнянні з минулим роком.

Судячи по швидкості подій в під@рашкє, переговори до кінця серпня та переговори в кінці 2025 року – це зовсім різні переговори з зовсім різними переговорними позиціями.

Тримаймося та підтримуємо донатами ЗСУ.

Вони виграють нам час.

А час – добиває під@рашку.