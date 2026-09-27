Кто в России способен лишить Путина власти и при каком условии: историк озвучил версии

Лишить российского диктатора Владимира Путина власти способны не военные чиновники и не оппозиция. Это смогу сделать исключительно руководство спецслужб, которое в свое время и привело Путина к управлению страной.

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Однако для реализации такого сценария необходимо постоянное огневое давление на столицу страны-агрессора. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал российско-американский историк и доктор философии Юрий Фельштинский.

Сила, способная ликвидировать диктатора

По словам Фельштинского, российская армия традиционно не имеет политического веса в государстве, поэтому реальный рычаг влияния сосредоточен именно в руках ФСБ. Диктатор не осмелится бороться против структуры, которая обеспечила ему власть еще в 2000 году, поэтому если спецслужбы придут к выводу, что время Путина прошло, он уйдет.

Что заставит спецслужбы действовать

Историк убежден, что без сильного внешнего давления и регулярных атак на российскую территорию у силовиков просто не возникнет оснований требовать отставки верховной власти. Только критическая угроза и регулярное огневое воздействие на Москву могут заставить руководство ФСБ пойти на смену режима.

Почему Кремль не пойдет на компромис

Фельштинский исключает возможность каких-либо компромиссных мирных соглашений, поскольку Кремль устраивает исключительно полная капитуляция Украины. Война продолжается с 2014 года, и останавливать ее по собственной инициативе глава России не собирается.

При этом историк скептически оценивает вероятность переговоров через окружение Дональда Трампа, в частности с участием Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

"Для Трампа Украина – это кусок недвижимости, который он продает России. Но Украина – это не объект собственности, потому что украинцы не готовы быть проданными", – рассказал Фельштинский.

Как писал OBOZ.UA, американская сторона предложила подготовить новую встречу в трехстороннем формате (США, Украина и Россия) на техническом уровне в Объединенных Арабских Эмиратах.

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