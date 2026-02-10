Кадыров впервые прокомментировал ДТП с участием сына: упомянул о ИИ

Главарь Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал дорожно-транспортное происшествие с Грозном с участием своего сына Адама. Военный преступник выдал, что аварии на самом деле якобы не было и это "вброс, который непонятно откуда взялся".

Также Кадыров заявил, что ДТП якобы было инсценировано с помощью искусственного интеллекта. Об этом главарь Чечни заявил на встрече с прокурором республики Арсаном Адаевым, пишет "Эхо Кавказа".

Чеченская пропаганда

В контексте ДТП со своим сыном в Грозном военный преступник начал рассказывать, что "с помощью искусственного интеллекта можно обмануть любого человека". Также он выдал, что "в стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела и никто ничего не говорит".

При этом Кадыров заявил, что "вброс" об аварии его сына стал "номером один в мировых новостях". Стоит отметить, что прямо Кадыров не сказал, что аварии как таковой с участием его сына Адама не было.

Кадыров собрался "бороться с фейками"

В сообщении о своей встрече с прокурором республики Кадыров рассказал об актуальности "борьбы с фейками" и пообещал усилить работу в этом направлении. По словам Кадырова, "недостоверная информация, касающаяся республики, всегда по какой-то причине становится поводом особого ажиотажа в медиасфере".

Стоит отметить, что это был первый комментарий властей Чечни в связи с сообщениями об аварии, в которую попал 18-летний Адам Кадыров, занимающий ряд высоких должностей. Достоверной информации о его состоянии здоровья и о том, где он находится сейчас, нет. В этом же время пропагандистские СМИ Чечни выдают архивные записи с сыном главаря республики за свежие.

Что предшествовало

По данным СМИ, 16 января кортеж Адама Кадырова двигался на большой скорости в центре Грозного. По предварительным данным, первая машина, которой мог управлять сам Адам, столкнулась с "внезапным препятствием" или барьером, что привело к массовому столкновению нескольких автомобилей сопровождения.

Сразу после аварии район происшествия и подъезды к республиканской больнице в Грозном были полностью блокированы силовиками. Сообщалось, что вход в больницу закрыли для гражданских лиц, пока там находился сын главаря республики.

Источники сообщали, что он был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии. По данным сервиса Flightradar, из Грозного вылетел борт МЧС Ан-148, который обычно используют для транспортировки тяжелобольных в Москву. Позже некоторые источники сообщили, что Кадыров-младший пришел в сознание и его жизнь вне опасности, однако он остается под наблюдением врачей.

Напомним, Кадыров фактически дал понять, кого видит своим возможным преемником. Он рассказал о карьере своего сына Адама, который, по его словам, повторяет его собственный путь.

Как сообщал OBOZ.UA, до аварии сына Кадырова регулярно использовали в абсурдной российской пропаганде, а всего за несколько дней до ДТП он угрожал высшему политическому руководству Украины.

