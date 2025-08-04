Из села на Камчатке все трудоспособные мужчины ушли на войну против Украины: населенный пункт решили 'наградить'

Российские власти отправили на войну против Украины всех трудоспособных мужчин, которые проживали в селе Седанка Камчатского края РФ. В этом населенном пункте живут коряки – малочисленный коренной народ Камчатки.

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Коряков, по данным переписи населения РФ за 2021 год, осталось менее 7,5 тысячи, лишь 1,4 тысячи из них использовали родной язык. Страна-агрессор не особо скрывает, что отправляет на убой представителей нацменьшинств.

Седанка осталась без мужчин, но зато с памятником

По данным местного правительства, в селе Седанка зарегистрировано 457 человек. Фактически проживает в селе 258 жителей, из них мужчин старше 18 лет – 67; еще 67 – дети.

39 мужчин – все трудоспособного возраста – ушли на "СВО", что подтвердил губернатор Владимир Солодов. Пятеро из них уже погибли, еще один пропал без вести.

За это Солодов присвоил населенному пункту звание "Село воинской доблести" (с формулировкой "за заслуги в специальной операции").

Седанка находится на северо-западе Камчатки и фактически отрезана от мира. Туда можно доехать только по зимней дороге. До ближайшего населенного пункта – 23,5 километров, до Петропавловска – 519. Путь из столицы региона в Седанку занимает 18 часов.

В апреле 2024 года российские СМИ рассказывали, что губернатору Солодову пришлось собрать оперативное совещание для разработки мер поддержки оставшихся жителей Седанки. Власти планировали помогать с обработкой земли, заготовкой дров и мелкими ремонтами. На практике закончилось все тем, что в населенном пункте поставили памятник.

Издание Kamchatka Life в своем репортаже называло Седанку "самой депрессивной точкой из всех", что довелось видеть камчатским журналистам.

"Люди здесь не ведут традиционный образ жизни и даже не пытаются сохранить культуру. Они пытаются просто выжить. Оленей здесь просто нет, а большая часть трудоспособных рыбаков отправилась в зону специальной военной операции. Весь жилой фонд строили еще в советское время, весь он изъеден грибком... Большая часть домов не имеет ни туалетов, ни водоснабжения. Жизнь здесь остановилась", – описывали увиденное сотрудники издания.

Что предшествовало

Институт изучения войны заявлял, что Россия собралась внедрять новую политику по наращиванию своего военного административного потенциала, чтобы значительно увеличить темпы "мобилизации" большего количества призывников и резервистов. Кремлевские чиновники подготовили специальные законопроекты и устанавливают другие правовые условия, чтобы упростить будущие крупные призывы и в целом увеличить численность армии.

Как писал OBOZ.UA, российские регионы начали выплачивать деньги для новобранцев и родственников ликвидированных оккупантов за счет списания долгов перед федеральным бюджетом. Этот механизм диктатор Владимир Путин запустил в 2024 году.

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