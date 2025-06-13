Искусственный интеллект назвал факторы, которые способны вызвать крах режима Путина

У ChatGPT спросили, какие факторы могут повлиять на то, чтобы режим российского диктатора Путина наконец потерпел крах. Искусственный интеллект назвал наиболее вероятным спецарием (30-40% вероятности) тот, когда Путина отстранят от власти в РФ из-за потери контроля или полного поражения в войне.

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ИИ считает, что крах диктаторского путинского режима в государстве-агрессоре может быть обусловлен комбинацией внутренних и внешних факторов. Прежде всего, речь может идти о:

внутриполитических факторах:

1. политическая изоляция и борьба за власть; постепенная потеря Путиным поддержки со стороны элит (олигархов, силовиков, региональных руководителей); внутренний конфликт между "башнями Кремля" – различными группировками в российской верхушке; возможный переворот или устранение изнутри.

2. Рост общественного недовольства; снижение уровня жизни, инфляция, безработица; недовольство мобилизацией, потерями в войне, ограничением свобод; массовые протесты (маловероятны в авторитарной системе, но не исключены при кризисе).

3. Экономический крах из-за санкций со стороны Запада; потеря доступа к западным технологиям и финансам; снижение доходов от нефти и газа (из-за ограничений, эмбарго, изменения рынка).

Внешние факторы:

1. поражение в войне против Украины может вызвать делегитимизацию власти; потери территорий или понижение статуса России как "великой державы".

2. Геополитическая изоляция: потеря поддержки даже со стороны союзников (Китай, Индия и т.д.); дальнейшее исключение из международных организаций.

3. Внешнее давление и поддержка оппозиции: усиление поддержки российской оппозиции или партизанских/повстанческих групп внутри РФ; кибератаки или информационная война со стороны Запада.

Исторические прецеденты и уязвимости:

Система в РФ построена на личной власти Путина, а не институтах – смерть, болезнь или изоляция Путина могут привести к распаду режима. Авторитарные режимы часто выглядят стабильными до определенного "черного лебедя" - внезапного кризиса (экономического, военного или политического), говорится в ответе ИИ.

"Крах режима Путина возможен, если совпадут несколько из вышеупомянутых факторов: экономический кризис, поражение в войне, потеря лояльности элит и рост протестов. Наиболее вероятный сценарий - элитный переворот или внутренний распад после ослабления личной власти Путина", – пишет ChatGPT.

Пять возможных сценариев краха режима Путина – от самых вероятных до менее вероятных, но не исключенных:

1. элитный переворот (самый вероятный сценарий, 30-40% вероятности). Окружение Путина (силовики, ФСБ, "олигархи") отстраняет его от власти из-за потери контроля или поражения в войне.

Этапы: поражения на фронте + экономическая стагнация; потеря доверия со стороны силовиков или Кремлевских элит; молчаливый заговор – Путина отстраняют "по состоянию здоровья", "временно"; власть переходит к технократическому "переходному правительству" – с обещаниями стабильности.

Режим трансформируется в более мягкую форму авторитаризма или со временем – во что-то новое.

2. Крах из-за военного поражения (20-30% вероятности). Россия терпит масштабное поражение в войне против Украины, что провоцирует политический кризис.

Этапы: ВСУ прорывают фронт (например, освобождение Мариуполя, Луганска); массовая деморализация армии РФ, бегство с фронта; бунты среди мобилизованных, паника в обществе; элиты теряют доверие к Путину - переворот или попытка "сбросить ответственность"; крах централизованной вертикали.

3. Экономический обвал и социальный взрыв (15-25% вероятности). Глубокий экономический кризис из-за санкций, потери рынков и ресурсов вызывает массовые протесты.

Этапы: резкое падение рубля, дефицит импорта, рост цен; общественное недовольство, особенно в регионах; протесты, забастовки; силовики начинают колебаться - не хотят разгонять; потеря контроля, кризис режима.

4. Биологический фактор – смерть или болезнь Путина (10-20% вероятности). Путин внезапно теряет дееспособность - смерть, инсульт, серьезная болезнь.

Этапы: информационная тишина/паника в верхушке; временное руководство (Патрушев, Мишустин, другие); борьба кланов - ФСБ против армии, олигархов, технократов; возможно разделение власти или даже распад части структуры РФ.

5. Народная революция (5-10% вероятности). Массовое восстание снизу, как в 1917 или 1991 годах.

Этапы: резкое обострение экономики или провокация (например, расстрел протестов); люди массово выходят на улицы в крупных городах; часть армии или Нацгвардии переходит на сторону протестующих; захват административных зданий - кризис власти; формирование новой системы (возможно, с участием оппозиции в изгнании).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ChatGPT сформировал свой прогноз, когда и при каких обстоятельствах может завершиться война в Украине. Искусственный интеллект считает маловероятным внезапное завершение войны, но это возможно при условии смены власти в РФ или успешного контрнаступления ВСУ.

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