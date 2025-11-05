Страна-агрессор Россия продолжает проводить массовую милитаризацию сферы образования. В РФ подростки с 8-9 классов осваивают управление беспилотными летательными аппаратами, что должно формировать "представление о современном боевом опыте".

Программа, которую запустили в 2023 году, направлена на подготовку детей к участию в вооруженных конфликтах, где дроны используются для разведки, ударов и убийств. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В 2024 году в РФ закупили для 500 школ 18 тысяч дронов. На это захватчики потратили 8,38 млрд рублей.

К 2030 году в Кремле планирует обеспечить дронами 4872 школы и 380 колледжей, а также подготовить миллион "специалистов по беспилотным системам".

"В регионах создают специализированные центры на базе колледжей, где, среди прочих и учителей обучают "боевым аспектам", обустраивая классы, полетные зоны и секции 3D-печати", – сообщает СВР.

В сентябре 2024 года в России появилось первое официальное пособие для изучения беспилотных авиационных систем. Оно было разработано совместно с группой "Геоскан", подконтрольной фонду дочери Путина Екатерины Тихоновой.

В СВР отмечают, что эта дроновая инициатива отражает системный курс Москвы на милитаризацию образования в условиях агрессии против Украины. Вместо мирных навыков российские дети овладевают технологиями убийств, что нарушает конвенции о правах ребенка и формирует поколение, готовое к эскалации конфликтов.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что за последний год война в Украине очень изменилась. Сейчас на фронте практически нет стабильных позиций, никто не может выжить в открытом пространстве среди дронов, а доставка или эвакуация сейчас – это как отдельная спецоперация.

