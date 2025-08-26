Россия планирует выйти из конвенции о предотвращении пыток: что предложили Путину

Российская Федерация планирует выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Такое предложение Владимиру Путину выдвинуло правительство страны-террориста.

Об этом говорится в постановлении премьер-министра РФ Михаил Мишустина. Стоит отметить, что Российская Федерация была членом Совета Европы с 1996 года.

В частности, правительство РФ предложило Владимиру Путину денонсировать еще одну конвенцию, к которой Москва присоединялась как член Совета Европы. Речь идет о конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Что предшествовало

Совет Европы принял Европейскую конвенцию по предупреждению пыток в 1987 году. Россия ратифицировала ее в 1996 году, когда стала членом организации.

Совет Европы приостановил членство РФ в организации после полномасштабного вторжения в Украину 25 февраля 2022 года. 16 марта того же года Комитет министров Совета Европы принял решение о немедленном исключении страны-террориста из организации вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Минобороны и Национальная полиция установили личности и задокументировали очередные военные преступления двух россиян, которые пытали украинских военнопленных. Это двое работников колонии, где удерживают наших пленников.

Как сообщал OBOZ.UA, журналисты-расследователи установили личность врача исправительной колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных. 34-летний Илья Сорокин, получивший среди заключенных прозвище "Доктор Зло", применял электрошокер, заставлял выкрикивать русские песни и отказывал в медицинской помощи, что привело к гибели как минимум одного пленного.

