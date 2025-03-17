Это сенсация !!!!

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Остатки на счетах казначейства РФ начали стремительно сокращаться.

Они упали ниже прошлого года. Причиной столь сильного падения стал дефицит бюджета последние 3 месяца.

В декабре-2024 дефицит бюджета был более 3 трлн.руб

В январе-25 – 1,8 трлн.руб

В феврале-25 – 1 трлн.руб

Причинами дефицита послужили значительное увеличение расходов на фоне сокращения доходов.

Доходы:

декабрь-24: +28% г/г

январь-25: +11% г/г

февраль-25: +2%

Расходы:

декабрь-24: +27% г/г

январь-25: +74% г/г

февраль-25: +1%г/г

Следствием стало падение остатков на кор.счетах с 12 трлн в середине декабря, до 5 трлн.руб к 26 февраля.

Самое прекрасное что в марте ожидается ускорение падения доходов ввиду того что цена нефти сорта Брент уже 2 недели держится на уровне 70 долларов, что примерно на 5 долларов ниже средней цены предыдущего месяца. А так же резкое укрепление рубля до курса 85 на закрытие биржи 14 февраля, что в свою очередь приведет к падению как нефтяных доходов, так и ненефтяных ( налоги на импорт )

Ситуация для РФ действительно плохая. Способов выхода немного. Увеличение внутреннего госдолга они с начала года проводят очень активно. Так на последних аукционах по размещению ОФЗ выручка составляла 200-250 млрд.руб в неделю, что выше среднего. План размещений на 1 квартал они досрочно выполнили на этой неделе. Остаются плохие и очень плохие решения. А именно 3.

1. Урезание расходов.

2. Изъятие средств из ФНБ ( ликвидных активов на 1 марта было всего 3,4 трлн.руб)

3. Девальвация рубля.

Есть еще некоторые негативные факторы которые могут реализоваться в той или иной мере, а некоторые уже реализуются. По-этому данные результаты очень даже оптимистично выглядят для нас, и очень плохо для них.

Держим кулачки!