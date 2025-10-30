Эффект вседозволенности: в России почти вдвое выросло количество осужденных за хулиганство после возвращения с фронта 'героев СВО'

В России за первое полугодие 2025 года почти вдвое увеличилось число осужденных за хулиганство. В 2023 году суды рассмотрели 468 дел за хулиганство, в 2024-м – 425 (снижение на 9,2%), а в текущем году показатель вырос до 767. Это на 80,5% больше, чем годом ранее, и на 63,9% – по сравнению с 2023-м.

Видео дня

Местные юристы и психологи связывают это с возвращением домой россиян, которые воевали против Украины. Об этом пишет "Точка".

По первой части статьи 213 УК РФ, которая предполагает применение насилия, к тюремному сроку были приговорены 15 человек, а по второй части, подразумевающей использование оружия, – 217. 11 россиян получили сроки до года, 173 – 2-3 года и 33 – от трех до пяти лет.

При этом заметно увеличилось число условных приговоров: если в 2024-м их было 189, то в 2025-м – уже 330. Общая сумма взысканных штрафов за хулиганство превысила 13,6 млн руб. В то же время число осужденных за хулиганство по административной статье, наоборот, резко снизилось. В первой половине 2025 года наказания получили 61 216 человека, или на 15,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.

За хулиганство судят в частности оккупантов, вернувшихся с "СВО". В октябре 2025 года в Челябинской области осудили контрактника Сергея Вихарева: вернувшись из зоны боевых действий, он пришел в бар с автоматом АК-74, сделал 36 выстрелов в воздух и напугал посетителей, а позже распилил оружие и спрятал детали. Суд признал его виновным в хулиганстве и незаконном хранении оружия, назначив 3,5 года колонии.

В марте того же года в Нижнем Новгороде мобилизованный россиянин, будучи пьяным, устроил стрельбу из травматического пистолета у себя дома и угрожал жене. Несмотря на угрозы убийством, дело против него ограничилось протоколом за мелкое хулиганство.

Что говорят юристы и психологи

Адвокат Владимир Жеребенков заявил, что обстановка в российском обществе накалена, а участникам "СВО" нужна реабилитация. По его словам, оккупанты, которые месяцами убивали украинцев на их земле, "психологически надломлены, поживи под страхом смерти длительное время каждый день".

"Кроме того, в экономике РФ много мигрантов, кто тоже пытается внести свой образ жизни, выделится и чаше всего через нарушение общественного порядка! В подавляющем случае привлекается молодежь! Но если сажать всех, то кто работать будет? Поэтому стали чаще давать условные сроки. Тем более хулиганство не относится к категории тяжких и нет смысла плодить тюремное население", — заключил эксперт.

Психолог Полина Грундмане говорит, что рост дел по хулиганству во многом связан с возвращением россиян с фронта. "Это эффект вседозволенности", – отметила она.

Стресс, вызванный репрессиями и постоянным давлением новостей, наоборот, не выливается наружу. "Такое раздражение обращается внутрь – на себя и близких. Поэтому растет не уличное, а бытовое насилие", – сказала психолог.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году в Российской Федерации осудили более шести тысяч военнослужащих, совершивших преступления на территории своей страны. Большинство – "освободители", которые вернулись с войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, россиянин, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее шестилетнего сына, избежал пожизненного, отправившись на войну убивать украинцев. Он подписал контракт с минобороны РФ и ушел на фронт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!