Дым виден издалека: в Белгородской области горит электроподстанция, россияне жалуются на атаку БПЛА. Видео

В Волоконовке Белгородской области РФ днем 28 июня вспыхнул пожар. Местные жители утверждают, что полыхает электроподстанция.

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Также россияне винят в пожаре "атаку беспилотника". Об этом пишут местные паблики, публикуя кадры со столбом густого черного дыма.

О пожаре предположительно на электроподстанции в Волоконовке местные Telegram-каналы начали писать после 11 часов дня.

"После атаки беспилотника в Волоконовке поднимается столб дыма. По словам местных жителей, БПЛА ударил по подстанции. Официальной информации нет", – писал один из них, добавляя кадры с "горящей после атаки беспилотника подстанцией".

Примерно часом ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рапортовал о результатах "нанесённых ВСУ ударов по нашему региону за прошедшие сутки". Среди прочего он упомянул и Волоконовский район, который, как утверждал Гладков, был "атакован 9 беспилотниками, один из которых подавлен".

В контексте этой якобы "атаки" чиновник уведомил, что утром в районе пропал свет.

"Сегодня утром в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", – написал Гладков.

Судя по отсутствию сообщений о воздушной тревоге в Белгородской области в первой половине дня в местных Telegram-каналах, "атака дронов" не сопровождалась объявлением таковой.

Напомним, накануне, 27 июня, Силы обороны уничтожили два российских самолета Су-34 в Волгоградской области РФ, еще два истребителя получили повреждения. В утреннюю сводку Генштаба о российских потерях попали все четыре пораженных борта.

А днем ранее в Брянске дроны ГУР атаковали склады ракетного топлива и горюче-смазочных материалов.

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