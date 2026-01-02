Дорисовали триколоры: оккупанты нагло украли обложку польского журнала, посвященную Украине

Известный польский еженедельник Wprost на Рождество в 2022 году заказал у художника Павла Кучинского обложку, посвященную украинским защитникам. Художник блестяще выполнил заказ, и его рисунок, на котором рождественский стол превращается в окоп, ежегодно на праздники украшает сообщения украинцев в сети. Но в этом году рисунок Кучинского украли и выдают за свой россияне.

Видео дня

Они немного переделали работу художника, добавили свои позорные триколоры солдатам и теперь выдают его за собственное поздравление с Новым годом. Это заметили в сети.

Кража в сети

Идея Кучинского очень проста: Рождество является семейным праздником, и украинские семьи его празднуют вместе, несмотря на то, что женщины и дети сидят за столом, а их отцы и мужчины в это время в окопах.

Одним из первых россиян, кто украл работу польского художника, является московский фотограф Сергей Мишутин. На своих страницах в сети он выдает работу Кучинского за собственную, причем даже ничего не изменил в рисунке.

К этому "русскому художнику" подтянулись другие. Они уже немного "доработали" оригинал – почему-то изменили пол детей (в частности, девочку превратили в мальчика) и добавили солдатам российские триколоры, а окоп "изогнули" латинской буквой V.

Это сознательная практика

Как отмечают художники, для россиян это обычная практика. Более того, стоит обратить внимание на все их "творчество", например, посвященное дню победы.

"Да, они это постоянно делают, и им нравится делать все дешево. Я знал многих графических дизайнеров из России, им платят копейки, и они всегда ищут самый дешевый способ выполнить свою работу. Первое изображение в поиске изображений Google просто скопировать и вставить, добавить рекламу, немного русского текста и отправить клиенту. Вот так, например, они "создали" все свои баннеры на 9 мая", – утверждает польский художник, и добавляет (ниже) примеры украденных россиянами робот.

Что известно о Кучинском

Поляк Павел Кучинский – один из самых ярких современных художников этой страны. Причем он сам довольно скромно называет себя художником, а вот Wprost, с которым господин Кучинский сотрудничает на постоянной основе, называет его философом.

Вот вам еще несколько работ мастера, так или иначе связанных с Россией, Украиной и войной.

Павел родился в 1976 году в польском Щецине, и в 2001 году окончил Университет изобразительных искусств в Познани, по специальности графический дизайн.

Работы Павла были удостоены более 140 различных наград и благодарностей, в том числе премии Эрика 2005 года от Ассоциации польских художников-карикатуристов.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты всегда не прочь украсть что-то, чтобы выдать за свое. Так, они украли песню украинской певицы Златы Огневич "За лесами горами" и используют ее на различных мероприятиях в России, в том числе на концертах, организованных правящей партией "Единая Россия".

Напомним также, как россияне украли идею знаменитой украинской марки с кораблем, который пошел по хорошо известному русским направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!