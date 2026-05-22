'Чтобы ты сдох': россияне эмоционально 'поздравили' Шойгу и вспомнили войну против Украины

21 мая бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил свое 71-летие. С днем рождения его в соцсетях поздравила дочь Ксения.

Россияне также присоединились к "поздравлениям" в комментариях, желая Шойгу скорейшей смерти и обвиняя в коррупции, припомнили ему и ответственность за войну России против Украины. На это обратило внимание российское оппозиционное издание "Сирена".

Дочь экс-министра обороны РФ, а ныне председателя Совета безопасности РФ Сергея Шойгу 21 мая в соцсетях решила поздравить отца с днем рождения. Она опубликовала совместную фотографию с Шойгу и назвала его своим "главным примером" и "самой надежной опорой".

Пост собрал большое количество комментариев. Десятки из них сложно назвать приятными для чиновника путинской вертикали с многолетним стажем.

В частности, как отмечает "Сирена", комментаторы интересовались "Когда уже сядешь?" и оставляли пожелания Шойгу вроде "чтоб ты сдох".

"Пользователи называли Шойгу "вором", писали, что он "нап*здил денег", задавались вопросом, "когда уже наконец сядет", обвиняли в коррупции и в ответственности за войну и гибель людей", – добавляет издание.

Как писал OBOZ.UA, около месяца назад Шойгу заявил о праве России на "самооборону" против Финляндии и стран Балтии. По его словам, придуманное Москвой предоставление этими странами своей территории для пролета украинских БпЛА к атакуемым объектам на территории РФ якобы позволяет России применить 51-ю статью Устава ООН для "самообороны" против Финляндии и стран Балтии.

