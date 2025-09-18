'Чтобы сохранить нервы': в госдуме России предложили отключать населению интернет на неделю

Депутат Госдумы РФ Николай Арефьев выступил с инициативой временно ограничивать доступ россиян к интернету. По его словам, может идти речь о полном отключении сети хотя бы на выходные дни, а в идеале – на неделю.

Видео дня

Соответствующее заявление сделал политик в интервью российским СМИ. По его словам, ограничение доступа к интернету якобы поможет россиянам "сохранить зрение и нервы", а также уменьшит количество случаев игровой зависимости.

Влияние интернета на россиян

Арефьев отметил, что современная жизнь построена на постоянном использовании интернета – как в работе, так и в быту. Но по его мнению, глобальная сеть вроде бы приносит больше вреда, чем пользы: примерно на 70% она негативно влияет на здоровье, финансовое состояние и психику человека.

"Мне самому интернет нужен для работы – найти информацию или материалы. Это удобно и быстро. Но при этом, люди проводят там часы и даже годы, портят себе зрение и нервы. Миллионы страдают от игровой зависимости, причем часто играют на деньги и теряют большие суммы. Это доводит до психических расстройств, чем уже обеспокоена Всемирная организация здравоохранения. Поэтому нужно периодически отключать интернет – например, на выходные или даже неделями, чтобы люди могли отдохнуть", – заявил он.

Опасность для молодежи

Парламентарий добавил, что особенно опасно влияние интернет-зависимости на молодежь, которая проводит большую часть времени в виртуальном пространстве.

Согласно с данными международных исследований за 2025 год, в среднем пользователи проводят в сети 6 часов 36 минут ежедневно. Самыми активными являются: подростки 12-17 лет, студенты и молодые люди 25–34 лет. В возрастных группах 35-44 и 45-55 лет время пребывания онлайн сокращается до примерно пяти часов в сутки.

Госдума РФ открестилась от отключения интернета

Но впоследствии член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заверил, что в России все же не планируют временно отключать Интернет.

"Интернет сегодня – это не только общение и развлечения, но и работа, образование, медицина, госуслуги, торговля. Фактически это инфраструктура, без которой невозможно развитие экономики и социальной сферы", – заявил российский политик.

Запрет интернета ночью

Это уже не первое подобное предложение в России. Ранее депутат Брянской облдумы и глава движения "Россия православная" Михаил Иванов призвал ограничивать доступ к интернету в ночное время – с 23:00 до 02:00. Он утверждал, что такое "цифровое воздержание" якобы будет способствовать повышению рождаемости, ведь молодые люди вместо соцсетей и сериалов будут больше общаться между собой и создавать семьи.

Россиянам запретят звонки Telegram и WhatsApp

13 августа российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что власти России приняли решение запретить звонки в Telegram и WhatsApp. Запрет обосновывают якобы "борьбой с терроризмом".

При этом переписка и каналы в мессенджерах останутся доступными.

В июле глава РФ Владимир Путин приказал ввести ограничения на использование мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". Он также подписал закон о создании "национального мессенджера".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупационные "власти" Крыма анонсировали полное отключение мобильного интернета на "длительный период". Такие меры, мол, нужны для "противодействия вражеским атакам" и "безопасности" населения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!