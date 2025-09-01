БПЛА атаковали электроподстанцию в Краснодарском крае: вспыхнул пожар. Фото и видео

В ночь на 1 сентября неизвестные БпЛА атаковали электроподстанцию Кропоткин в российском Краснодарском крае. В результате боевой работы беспилотников вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+. В сети также распространили ряд роликов, в которых россияне снимали пожар после дроновой атаки.

Что известно

"Ночью ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин". Объект обеспечивал питание региональной энергосистемы и узловых железнодорожных коммуникаций Краснодарского края", – говорится в сообщении.

О пожаре в Кропоткино сообщали и местные жители.

"По предварительным данным местных жителей, электроподстанция в районе железной дороги горит после атаки БПЛА в Кропоткино", – указано в посте.

Кроме того, жители Елабуги в Татарстане сообщали о взрывах. А в Росавиации сообщили о закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска.

Тем временем в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в промзоне Кропоткина из-за падения обломков БПЛА возник пожар на трансформаторной подстанции, возгорание уже потушили.

Напомним, 31 августа в городе Балашиха под Москвой прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. В результате происшествия горели складские помещения, пожар охватил 400 квадратных метров.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 августа ударные дроны атаковали российскую Сызрань, там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

