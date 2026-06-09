Боятся атак? В 9 км от резиденции Путина на Валдае начали устанавливать антидроновые сетки. Фото

Недалеко от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области начали устанавливать антидроновые сетки. Защитные конструкции заметили над парковками фур в Валдайском районе.

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Сети установлены примерно в 9 км от резиденции Путина. Об этом в Telegram сообщил журналист Олег Кашин.

Вокруг путинской резиденции усиливают защиту

Возле резиденции диктатора РФ заметили сети, которые устанавливают на фронте для защиты от небольших БПЛА или сбрасываемых с дронов боеприпасов. В РФ акцентировали внимание на то, что таким образом россияне пытаются обезопасить себя от операций, подобной "Паутине", в результате которой были уничтожены десятки стратегических бомбардировщиков.

Снимка с антидроновыми сетками были сделаны на трассе М-10 рядом с городом Валдай. Примерно в 9 км по прямой от этого места расположена официальная резиденция Путина.

Примечательно, что защитные конструкции установили относительно недавно, ведь согласно спутниковым снимкам от 2025 года, антидроновых сетей еще не было.

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Чего добивается Путин

Представитель исследовательского проекта Conflict Intelligence Team объяснил, что такие сети способны защитить от FPV-дронов и небольших БПЛА самолетного типа. При этом от попадания больших стратегических БПЛА такая сеть не защитит.

По словам экспертов, теоретически дрон с оператором способен пролететь и под такой сеткой. Однако для этого нужен находящийся рядом реатранслятор сигнала со связью через Starlink. Единственный известный случай применения Украиной дронов с дистанционным управлением на таком отдалении от границы – операция "Паутина".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2026 вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае построили семь новых башен с комплексами "Панцирь". Общее количество систем противовоздушной обороны вокруг объекта достигло 27.

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