"Без вас мы не справимся": в России школьников 5–8 классов призвали идти на войну. Видео

Ежегодный всероссийский забег в Бурятии в этом году превратили в пропагандистско-вербовочное мероприятие. На месте его проведения развернули мобилизационный пункт.

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Идти на захватническую войну против Украины со сцены мероприятия убеждали даже школьников – учащихся 5-8 классов, без которых "вторая армия мира" "не справится". Об этом сообщил российский Telegram-канал "Люди Байкала".

В Бурятии на войну зазывали школьников

Ежегодный всероссийский забег "Кросс нации" прошел 13 сентября в столице Бурятии – Улан-Уде. В этом году на месте его проведения развернули мобилизационный пункт, рассказала дочь главы бурятского отделения КПРФ Саяна Федотова, владеющая несколькими ресторанами в городе.

Она пожаловалась, что после окончания забега для учеников 5-8 классов на сцену вышел мужчина в форме, который "начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся".

"Говорят это школьникам на "Кроссе нации". Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети", – возмутилась женщина.

Федотова добавила, что ушла с мероприятия "буквально со слезами". Она отметила, что сама растит детей, и задалась вопросом: "Для чего мы их учим добру, любви к миру?"

"Я люблю свою страну. Она богатая людьми, в первую очередь. Но я люблю людей вне зависимости от того, где они живут, какой у них цвет кожи, какая у них раса или вероисповедание. Я считаю, что все люди имеют право на жизнь. Я всегда этому учила своих детей. Почему люди не могут жить в мире?", – добавила Федотова.

Отец Федотовой, коммунист Вячеслав Мархаев, по данным канала, сам призывал российские власти завершить агрессию против Украины.

О мире говорят и его партийные соратники. Так, в августе один из членов бурятской ячейки КПРФ в запущенных по местному телевидению предвыборных роликах интересовался "Когда закончится СВО?" и выдвигал лозунги "Власть – народу. Миру – мир".

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области жалуются на нехватку топлива из-за украинских атак. В регионе фиксируются многочасовые очереди. На части заправок бензина нет вовсе.

В связи с этим в области вводят ограничения на заправку топлива, рассматриваются дополнительные меры, в том числе, разрешение заправляться в определенные дни в зависимости от последней цифры госномера авто.

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