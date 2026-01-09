Белгород и Орел оказались под атакой: россияне остались без света

В России в ночь на 9 января, в частности в Белгороде и Орле, раздавались взрывы. После этого наблюдались проблемы с электроснабжением.

Удары по Белгороду

Российские Telegram-каналы жаловались, что в городе "наступил полный блэкаут". Один из пропагандистских ресурсов писал, в Белгороде поврежден трансформатор и оборваны пять линий электропередач. Возможно, целями были подстанция "Сторожевая" и ТЭЦ "Луч".

После взрывов жители сообщали о перебоях с электричеством, водоснабжением, отоплением. В отдельных районах Белгородской области свет исчез полностью.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил серьезные повреждения объектов инфраструктуры и даже забыл дописать про "обломки БПЛА". Также он заявлял, что на местах работали экстренные службы.

Удары по Орлу

Местные паблики писали об атаке беспилотников на теплоэлектростанцию, после которой у жителей тоже возникли проблемы с электропитанием, теплом, водоснабжением.

"В Орле проблемы со светом и водой, под атакой местная ТЭЦ", – сообщал один из российских Telegram-каналов.

Россиянам приходили такие сообщения от чрезвычайников: "В результате повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орел частично снижены тепловые показатели. МЧС рекомендует соблюдать меры для сохранения тепла и электроэнергии".

Как ранее писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины вечером 8 января поразили логистические объекты российской армии на временно оккупированных территориях – в Крыму и в Донецкой области. Удары были направлены на нарушение обеспечения горюче-смазочными материалами и снижение боевых возможностей противника.

