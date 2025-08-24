"Атеш" сожгли в Краснодарском крае РФ вышку и военные авто. Фото и видео
Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" устроили диверсии в Краснодарском крае РФ. Они сожгли вышку сотовой связи, обеспечивавшей несколько воинских частей.
Также благодаря партизанам сократился транспортный парк военнослужащих ВС РФ. Подробности были обнародованы в Telegram-канале "Атеш".
Что известно
Так, в "Атеш" заявили об уничтожении вышки сотовой связи в Краснодарском крае – возле города Крымск.
Эта вышка, утверждают в движении, обеспечивала связью несколько воинских частей в районе, а также логистические узлы, ведущие в Анапу и на Крымский мост.
"Наши агенты действовали быстро и четко – уничтожены не только трансформаторы, но и все оборудование, которое находилось внутри защищенного периметра. На полное восстановление работы объекта потребуется не меньше месяца. А российским военным в данном районе придется пользоваться альтернативными средствами связи, которые как мы знаем, есть далеко не во всех подразделениях", – отметили в "Атеш".
Там также заверили, что пока Россия будет продолжать агрессию против Украины – такие объекты будут гореть по всей территории РФ.
Кроме того, в "Атеш" заявили о подрыве в этом же российском регионе военных автомобилей.
"Агент нашего движения провел успешную операцию и уничтожил транспортные средства военнослужащих ВС РФ в Краснодарском крае. В результате проведенной диверсии уничтожен 1 автомобиль и еще 2 серьезно пострадали", – отметили в движении.
В "Атеш" также приоткрыли некоторые подробности диверсионной операции.
"Наш агент действовал скрытно и надежно – заложил взрывные устройства в машины, пока те находились без присмотра у посадки. После чего когда было замечено приближение российских военнослужащих, произвел удаленный подрыв и в суматохе скрылся с места происшествия. Сейчас он уже находится в другой области и планирует следующую операцию", – заявили в движении.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" ударили по логистике оккупантов на юге РФ и в Запорожской области. Они смогли нарушить логистику российских войск на юге РФ и захваченной части Запорожской области. Партизаны подожгли несколько объектов на железной дороге, чтобы затруднить оккупантам перевозку грузов.
