Атака на Новороссийск: российские военкоры заявили о потере Су-30

В ночь на 3 мая временно оккупированный Крым и Краснодарский край РФ оказались под массированным ударом дронов. Вследствие атаки российские оккупанты заявили о потере самолета.

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При этом в РФ утверждают, что экипаж борта тактической авиации успел катапультироваться. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Захватчики заявили, что кроме БПЛА в ходе атаки украинские войска применили безэкипажные надводные катера. Военкоры пожаловались, что около трех десяткой катеров с FPV-дронами на борту были сосредоточены в районе Новороссийска. Кроме того, часть надводных дронов с ПЗРК прикрывали операцию.

В ходе атаки безэкипажный надводный катер с зенитной установкой поразил российский истребители Су-30. Оккупанты заявили, что борт был уничтожен с помощью ракеты класс "воздух – воздух" Р-73. При этом российские военкоры утверждают, что оба пилота катапультировались и их подобрало гражданское судно.

В свою очередь минобороны РФ заявило, что в течение ночи уничтожено около 150 дронов. В террористическом ведомстве утверждают, что 96 БПЛА сбиты над территорией оккупированного Крыма и еще 47 – над территорией Краснодарского края. Также оккупанты заявили, что средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены 8 крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и три управляемых ракеты "Нептун-МД".

Напомним, украинские воины за сутки 2 мая уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 955 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что громко было в Краснодарском крае, в том числе в Новороссийске, где расположена российская военно-морская база. Там горел зерновой терминал, также россияне заявляют о прилетах дронов по двум многоэтажкам.

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