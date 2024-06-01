Звезда 'Голодных игр' и 'Барби' с синдромом Дауна София Санчес: молитесь за мою малую родину – Украину!

София Санчес – звезда Голливуда, сыгравшая в фильмах "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" и "Барби". Ее появление на красной – точнее, розовой, в стиле кукольного фильма – дорожке вызвало небывалый интерес у публики во всем мире. Тут-то и выяснилось, что юная актриса родом из Украины, откуда ее перевезли в США в возрасте одного года.

К чести приемных родителей Софии надо сказать, что они воспитали ее в любви и уважении к стране, в которой она появилась на свет. В 2022 году, после начала полномасштабной войны России против Украины, София опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она позирует на фоне украинского флага, и призвала весь мир поддерживать ее малую родину и молиться за нее, как это делает она.

Из Украины – в США

София появилась на свет в феврале 2009 года в украинском Днепре. Родители, узнав о диагнозе дочери – синдром Дауна, – отказались от нее еще в роддоме. Девочку передали в Дом малютки, где она провела первые четырнадцать месяцев своей жизни. Трудно сказать, как сложилась бы жизнь Софии, если бы ее не удочерила приехавшая в Украину из США семья Санчес – Гектор и Дженнифер. Ее анкету будущие родители увидели на сайте по усыновлению: малышка была такой крохотной и хорошенькой, что сомнений у Санчес не осталось – они нашли свою дочь!

Причин проехать полмира, чтобы забрать в семью особенную, солнечную девочку, у Гектора и Дженнифер было несколько. Во-первых, в семье уже росло трое сыновей, поэтому им не хватало только лапочки-дочки. Во-вторых, их младший сын Хоакин тоже появился на свет с синдромом Дауна, и Санчес хотели, чтобы у него появился такой же брат или сестра, тогда детей можно было бы растить как двойняшек – родители считали, что вдвоем им будет легче приспосабливаться к жизни, которая часто бывает жестокой к таким людям.

Правда, оказалось, что в детском доме записали неверную дату рождения Софии – она оказалась старше Хоакина, но, поскольку девочки взрослеют раньше мальчиков, уровень развития у них в результате оказался одинаковым, и они пошли учиться в один класс. Не последнюю роль в решении супругов Санчес сыграло и то, что они хотели дать достойную жизнь еще одному особенному ребенку – подарить ему уютный дом и любящую семью. София все это получила: сегодня у нее три старших брата, родители, бабушки и дедушки – и все они буквально души в девочке не чают.

"Мне повезло жить той жизнью, которой я живу"

Приемная семья сделала все для того, чтобы София росла и развивалась как обычный ребенок, не отставая от сверстников – без скидки на свой особенный статус. Правда, для этого ее приемной матери Дженнифер пришлось обратиться за помощью к пользователям социальных сетей: она просила тех, кто воспитывает детей с таким же диагнозом, поделиться с ней своим ценным опытом. В результате девочка ведет такую же жизнь, как и другие подростки: учится в обычной школе, занимается спортом (она обожает плавание), чирлидингом, пением и танцами, ведет дневник, изучает испанский язык. Ее наряд на премьере фильма "Барби" вызвал интерес не только у зрителей, но и у специалистов в области моды – Санчес включили в список самых стильных женщин мира. София принимала участие в создании и запуске первой куклы Барби с синдромом Дауна, а ее наряд вызвал огромный спрос на "Платье Барби DS", созданное брендом детской одежды из экологических материалов Doloris Petunia. "Мне повезло жить той жизнью, которой я живу", – говорит девочка в интервью.

"От детского дома к красной дорожке"

София обожает все, что связано с музыкой, театром и кино. С началом своей актерской карьеры девочка связывает первые фотографии, которые сделали ее родители: они стремились запечатлеть все мгновения жизни приемной дочери, снимая каждый ее шаг – в буквальном смысле этого слова. Благодаря им София не только любит, но и умеет фотографироваться – она кино- и фотогенична, к тому же обладает и другими необходимыми для актрисы качествами: она внимательно слушает режиссера, следует его указаниям и очень терпелива.

София много работала моделью, снялась в нескольких рекламных кампаниях и роликах. Свою первую роль в кино Санчес сыграла в 2015 году в сериале "Их перепутали в роддоме" – ей на тот момент было всего шесть лет, а дебют в большом кино – в фильме "Для Паломы" – состоялся в 2022 году. Мировая известность пришла к Софии год спустя – в 2023 году, после того, как она сыграла в фильмах "Барби" и "Голодные игры". "Твой путь, – написала об этом событии в жизни девочки ее мать Дженнифер, – пролег от детского дома к красной дорожке. Я горжусь тобой".

"Пришло время миру услышать мнение таких людей, как я"

Свою известность София использует для того, чтобы бороться за права людей с синдромом Дауна. "Однажды я подумала, – говорит она в интервью, – что пришло время миру услышать мнение таких людей, как я". Во многом ей помогают все те же социальные сети, в которых когда-то искали единомышленников ее родители, – свой блог девочка открыла в возрасте семи лет и с тех пор регулярно выкладывает в интернет снятые ею видеосюжеты. Подписчики искренне полюбили Софию и поддерживают ее лайками и доброжелательными комментариями. Цикл роликов "Синдром Дауна – это не страшно", которые рассказывают о жизни самой Софии и ее брата Хоакина, страдающего еще и аутизмом, пользуется большой популярностью – они набирают миллионы просмотров.

Рисунки Софии украсили серию книг с красноречивым названием "Тебя любят" – о детях с синдромом Дауна. Мать девочки Дженнифер считает: миссия ее дочери – показать людям, что несовершенство, инвалидность и синдром Дауна тоже могут быть красивы и уж тем более имеют право на полноценную и счастливую жизнь.