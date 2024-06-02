Звезда Голливуда Вайнона Райдер: потомок беженцев из Харькова

Вайнона Райдер – известная американская киноактриса, которая прославилась ролями в таких фильмах, как "Прерванная жизнь", "Маленькие женщины", "Черный лебедь", и имеет персональную звезду на Голливудской Аллее славы – происходит из семьи с украинскими корнями. Родственники ее отца до 1917 года проживали в Харькове, откуда и бежали от последствий революции и гражданской войны. Из Украины они переехали в Румынию, а уже оттуда – в США, где осели навсегда.

Детство на ранчо

Будущая звезда Голливуда, которую при рождении звали Вайноной Лорой Горовиц, появилась на свет в октябре 1971 года в Миннесоте в семье хиппи Майкла и Синди Горовиц. Крестным девочки стал знаменитый американский психолог Тимоти Лири, известный в том числе и участием в исследовании психоделической литературы. Выросла Вайнона на ранчо, где не было даже электричества – там царила настоящая нищета, что не мешало девушке мечтать о кинематографе. Ее родители любили хорошую музыку и кино, поэтому время от времени смотрели новые фильмы на старом киноаппарате, при этом в качестве экрана использовалась старая простынь, которую мама натягивала в сарае. Так, по воспоминаниям актрисы, она впервые увидела все фильмы режиссеров американского Независимого кино Элиа Казана и Джона Касаветиса. Как следствие, в возрасте двенадцати лет Вайнона начала изучать актерское мастерство в Театре-консерватории в Сан-Франциско, а вскоре стартовала и ее карьера в кино.

Дебют в кино

В 1986 году Райдер дебютировала в тинейджерской драме Дэвида Зельцера "Лукас". Первая работа не стала, как это часто бывает, для нее проходной – на юную актрису с глазами олененка обратили внимание. Тогда же она выбрала себе псевдоним, под которым стала знаменитой. Когда Вайноне позвонили представители продюсеров и спросили, под какой фамилией она хотела бы видеть себя в титрах фильма, она, задумавшись всего лишь на секунду, сказала: "Райдер", поскольку в это время на заднем плане играл альбом авторства ее отца Mitch Ryder& The Detroit Wheels.

После второго фильма Вайнона бросила школу и сдала экзамены за оставшиеся курсы экстерном – только на отличные оценки. Райдер стала одной из немногих голливудских знаменитостей, кому удалось, начав сниматься в подростковом возрасте, без ущерба для своей карьеры перейти к взрослым ролям. Правда, журналисты какое-то время спрашивали ее, почему она так долго играет детей, но актриса отшучивалась: "Мне девятнадцать лет. Кого я по-вашему должна играть – судью?!"

"Фильмы, которые мне нравятся"

Райдер была утверждена на роль Мэри Корлеоне в третьей части "Крестного отца", но она вынуждена была отказаться, поскольку работая сразу над тремя картинами – "Добро пожаловать домой", "Рокси Кармайкл" и "Русалки", переутомилась и подхватила грипп. Скорее всего, на экране никто бы не заметил, что актриса неважно себя чувствовала, но она не смогла позволить себе сделать работу некачественно. Видимо, в награду за честность судьба подарила Райдер роль в фильме "Эпоха невинности" Мартина Скорсезе, которого она считает "лучшим режиссером в мире". За эту работу Вайнона получила первую номинацию на "Оскар" (всего их у актрисы две – во всяком случае, на нынешний день), а также не менее престижные награды – "Золотой глобус" и BAFTA. Также благодаря этой роли и работам в фильмах "Дракула Брэма Стокера" и "Маленькие женщины" актриса получила негласный статус "королевы исторических сюжетов XIX века". Сегодня в списке ее работ есть самые неожиданные образы – от блондинки из группы поддержки в фэнтези Тима Бертона "Эдвард руки-ножницы" до робота в научно-фантастическом фильме ужасов "Чужой. Воскрешение". При этом актриса утверждает, что, решая, будет она играть ту или иную роль или нет, делает выбор не разумом, а сердцем. "Я не занимаюсь стратегией построения карьеры – сначала снимаюсь в двух больших фильмах, потом в одном маленьком и независимом, а потом еще в одном большом. В любом случае я играю только в тех фильмах, которые мне нравятся".

"Прерванная жизнь" – почти автобиография

Одним из таких близких Вайноне проектов стал фильм Джеймса Мэнголда "Прерванная жизнь", основанный на реальных событиях – истории молодой женщины, попавшей в лечебницу после попытки самоубийства. Сыграть эту роль актриса согласилась после того, как сама лечилась от депрессии. Вайнона назвала картину, на работу над которой у нее ушло семь лет, "способом выйти из подросткового возраста": попрощаться с тем периодом жизни и теми ролями, которые были у нее в то время.

Черная полоса: профессиональные неудачи и кража

Черная полоса началась в жизни Райдер в начале 2000-х годов. Сначала провалились в прокате два фильма с ее участием – "Осень в Нью-Йорке" и "Затерянные души". Затем плохое самочувствие не позволило ей сыграть в малобюджетном британском фильме "Лилии", о сьемках в котором она мечтала. Ну, а вишенкой на торте стала история с кражей в магазине Saks Fifth Avenue, когда Райдер, купив несколько вещей, украла целый ворох дизайнерских шляп, сумок, носков, аксессуаров для волос и роскошное белоснежное платье Gucci, стоившее более тысячи долларов. Тогда суд признал актрису виновной в краже и вандализме, после чего она, буквально затравленная прессой, надолго – многим казалось, что навсегда – исчезла из публичного пространства. Но через пять лет нашла в себе мужество вернуться, и сегодня ее карьера снова набирает обороты: среди ролей, сыгранных после ее повторного появления на экране, работы в таких фильмах, как "Звездный путь", "Покажите мне героя", "Как женить холостяка" и "Черный лебедь".

"Донжуанский список"

Журналисты приписывают Райдер бурную личную жизнь, составляя целые "донжуанские" списки, но, по словам самой актрисы, ее успехи в этой области сильно преувеличены. Среди поклонников Вайноны, о которых можно говорить с уверенностью, числятся Джонни Дэпп, о расставании с котором она жалеет до сих пор ("он был первым во всем и останется в моем сердце всегда"), Дэвид Духовны и участник рок-группы Soul Asylum Дейв Пирнер, роман с которым длился три года. С 1998-го по 2000 год Вайнона встречалась со звездой сериалов "Уилл Гантинг" и "Борн" Мэттом Деймоном. С 2011 года актриса состоит в отношениях с модельером Скоттом Маккинли Ханом, которого считает родственной душой, несмотря на то, что под венец пара не торопится. По словам самой Вайноны, она не хочет выходить замуж, чтобы впоследствии не разводиться. "Не могу сказать, что развод – самое страшное событие в жизни, но для меня оно, наверное, стало бы таковым", – говорит она.

Детей у Райдер нет: по ее словам, она была не против родить, но, как говорится, не сложилось. Выбирая между появлением в ее жизни ребенка и карьерой, она – по самым разным причинам – каждый раз останавливалась на карьере. К тому же, по словам актрисы она сама до сих пор считает себя ребенком, поэтому конкуренция ей в этом смысле не нужна, если же ее накрывает материнский инстинкт, она реализовывает его в отношениях с племянниками – детьми своего брата Ури, которого назвали так в честь первого космонавта Юрий Гагарина.

Интересные факты из жизни

Возможно потому, что украинские предки Вайноны имели непосредственное отношение к литературному творчеству, в фильмах ей часто достаются роли людей пишущих – репортеров, журналистов, писателей или просто тинэйджеров, ведущих дневник.

Вайнона известна своим чувством стиля и часто появляется на красных дорожках и светских событиях в винтажных нарядах от знаменитых дизайнеров, что привлекает к ней внимание не только журналистов, но и публики.

У Райдер собралась целая коллекция бесценных вещей, принадлежащих звездам прошлого, которые они ей подарили. Среди них – барабаны бонго Луи Армстронга, черная куртка Расса Тэмблина ("Вестсайдская история"), платье Лесли Карон ("Американец в Париже"), платье Клодетт Кольбер ("Это случилось однажды ночью"), блузка Оливии де Хэвилленд ("Унесенные ветром"), бикини Сандры Ди ("Тэмми") и множество вещей из гардероба Одри Хепберн.

Актриса страдает бессонницей: раньше она часами напролет могла разговаривать по телефону с Аль Пачино, который тоже бодрствует по ночам.