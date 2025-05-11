Значительные дожди, местами даже заморозки: какие "сюрпризы" подготовила погода украинцам в понедельник, 12 мая

В понедельник, 12 мая, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и заморозками. В центральных, южных и восточных областях возможны даже сильные осадки, особенно ночью.

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Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В Одесской, Николаевской и Кировоградской областях синоптики прогнозируют значительные дожди, тогда как на остальной территории страны ночь обещает быть без осадков, а днем пройдет слабый дождь. Ветер будет северного или северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+6°, но в западных, северных областях, а также в Винницкой области возможны заморозки до -3° на почве и местами в воздухе. Днем воздух прогреется до +10...+15°, а на юге и востоке страны — днем до +13...+18°, ночью до +4...+9°.

В высокогорье Карпат ночь пройдет без осадков, а днем прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура здесь останется самой низкой: от -5° ночью до +6° днем.

В Укргидрометцентре также предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Украине 12 мая. Ночью в западных, северных и Винницкой областях на поверхности почвы синоптики прогнозируют заморозки 0-3° – первый уровень опасности, желтый.

"В западных и Житомирской областях в воздухе заморозки 0-3°. II уровень опасности, оранжевый", — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, заморозки могут нанести вред цветущим плодовым деревьям.

Как сообщал OBOZ.UA, погода в Украине летом 2025 года может стать аномально теплой. Средняя температура может быть на два градуса выше нормы. Самая высокая температура вероятна в июле.

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