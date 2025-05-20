Злата Огневич провела мастер-классы в 'Блогер кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Весенняя смена "Блогер Кэмпа", организованная в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины", в самом разгаре. Дети из разных уголков страны в возрасте от 10 до 16 лет, которые пострадали в результате войны, отдыхают, оздоравливаются и получают новые возможности для развития и положительные впечатления на Закарпатье.

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На этот раз к кемперам пришла звездная гостья – певица и заслуженная артистка АР Крым Злата Огневич. Она поделилась историей своего пути к Евровидению, а также провела два мотивационных мастер-класса. С младшими участниками – интерактив "Угадай ложный факт обо мне", а со старшими был откровенный разговор о личных барьерах. Подростки писали свои страхи на листах, а Злата давала советы, как преодолевать сомнения, не бояться трудностей и правильно реагировать на хейт.

"Я считаю, что у меня есть такая ответственная миссия – вдохновлять других, делиться опытом и, возможно, кого-то даже зажигать на классные, крутые, великие поступки. Сегодня я здесь для того, чтобы вдохновить", – рассказала Злата Огневич.

Также она помогла детям овладеть блогерскими навыками: комментировала их видео "Что сегодня сделало меня счастливым" и давала советы, как их улучшить.

"Если бы я была ребенком, то жила бы в таком блогер-кемпе. Я была бы невероятно счастлива оказаться среди подростков, проводить так классно время и еще знакомиться с известными успешными людьми, которые могут поделиться опытом, передать какую-то свою искру. Поэтому, конечно, такие встречи надо делать. Это обогащает всех", – поделилась своими впечатлениями Злата Огневич.

В конце встречи дети устроили танцевальный флешмоб под песню Златы, сделали совместные фото и взяли автографы. Завершился день ярким выступлением певицы с любимыми хитами.

"Блогер Кэмп" – это активность, которая мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, осваивая навыки блогерства и осваивая онлайн профессии при поддержке опытных наставников.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей со всей страны получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили около 6 миллионов детей Украины. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра!" Больше по ссылке.