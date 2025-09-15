Зимний консервированный салат 'Огонек' из баклажанов, перца и чеснока: делимся простым рецептом

Баклажаны – лучшее овощи для консервации, и готовить из них можно вкусные салаты, икру, закуски. Стоит отметить, что они очень "любят" чеснок и зелень, поэтому при консервации лучше всего добавлять эти два продукта.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с острым перцем и чесноком на зиму.

Ингредиенты:

2 кг баклажанов

3 кг томатов

1,5 кг болгарского перца

2 стручка острого перца

4 головки чеснока

2 ст. л. соли (с горкой)

100 г сахара

150 мл растительного масла

100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Все овощи измельчить, добавить специи и масло. Тушить до готовности, влить уксус и разложить по стерилизованным банкам.

2. Разложите салат в банки, законсервируйте и укутайте до полного остывания.

