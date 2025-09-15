УкраїнськаУКР
Зимний консервированный салат "Огонек" из баклажанов, перца и чеснока: делимся простым рецептом

Баклажаны – лучшее овощи для консервации, и готовить из них можно вкусные салаты, икру, закуски. Стоит отметить, что они очень "любят" чеснок и зелень, поэтому при консервации лучше всего добавлять эти два продукта.

Как вкусно приготовить баклажаны

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с острым перцем и чесноком на зиму.

Баклажаны на зиму

Ингредиенты:

  • 2 кг баклажанов
  • 3 кг томатов
  • 1,5 кг болгарского перца
  • 2 стручка острого перца
  • 4 головки чеснока
  • 2 ст. л. соли (с горкой)
  • 100 г сахара
  • 150 мл растительного масла
  • 100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

1. Все овощи измельчить, добавить специи и масло. Тушить до готовности, влить уксус и разложить по стерилизованным банкам.

Овощи для закуски

2. Разложите салат в банки, законсервируйте и укутайте до полного остывания.

Готовые баклажаны на зиму

