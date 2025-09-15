Видео дня
Зимний консервированный салат "Огонек" из баклажанов, перца и чеснока: делимся простым рецептом
Баклажаны – лучшее овощи для консервации, и готовить из них можно вкусные салаты, икру, закуски. Стоит отметить, что они очень "любят" чеснок и зелень, поэтому при консервации лучше всего добавлять эти два продукта.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного салата из баклажанов, с острым перцем и чесноком на зиму.
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов
- 3 кг томатов
- 1,5 кг болгарского перца
- 2 стручка острого перца
- 4 головки чеснока
- 2 ст. л. соли (с горкой)
- 100 г сахара
- 150 мл растительного масла
- 100 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
1. Все овощи измельчить, добавить специи и масло. Тушить до готовности, влить уксус и разложить по стерилизованным банкам.
2. Разложите салат в банки, законсервируйте и укутайте до полного остывания.
