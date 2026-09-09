"Жизнь после службы может быть наполненной": история защитника Мариуполя Юрия Сайко

Защитник Мариуполя, морской пехотинец Юрий Сайко встал на защиту Украины еще в 2014 году в рядах добровольческого батальона, пережил тяжелые бои за город, ранения, ампутацию ноги и российский плен. В рамках проекта Рината Ахметова "Сердце Азовстали" защитник получил комплексную поддержку, в частности собственную квартиру в Одессе.

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В 2016 году Юрий подписал контракт и вступил в морскую пехоту. Полномасштабное вторжение он встретил в окрестностях Мариуполя. Когда враг вошел в город, защитник вместе с собратьями держал оборону в районе комбината имени Ильича.

Именно там Юрий получил тяжелое ранение, в результате которого врачам пришлось ампутировать ему ногу. Уже раненым он прорвался на "Азовсталь", откуда его должны были эвакуировать вертолетом. Однако из-за постоянных российских обстрелов попытки эвакуации срывались.

Юрий оставался в бункерах "Азовстали" до приказа о сдаче в плен. В российском плену морпех пробыл 43 дня. После освобождения его ждали лечение, реабилитация и поиск нового пути после пережитого.

Защитник планировал постепенно возвращаться к жизни вне службы и освоить новую профессию, связанную с информационными технологиями. Собственная квартира в Одессе стала для него и его семьи важной опорой и возможностью начать новый этап.

"Я на военной службе уже девять лет. И сейчас, после ранения и реабилитации, хочу немного пожить для себя, для жены, для нашей семьи. Хочу освоить какие-то новые навыки, научиться чему-то новому. Потому что я военный и в гражданской жизни ничего не умею. Я привык воевать. Сначала будет тяжело адаптироваться к этому, но человек привыкает ко всему. В будущем я вижу себя счастливым человеком рядом со своей женой. И мы этого добьемся. У нас есть свои планы. Есть квартира – есть с чего начинать заново. А дальше будет ещё больше", – рассказал Юрий Сайко.

Символично, что ключи от нового жилья семья получила в день рождения жены защитника. Для Юрия это стало не только решением бытового вопроса, но и основой для дальнейшего движения вперёд – к восстановлению, новым навыкам, семейным планам и собственному будущему.

Провести защитников Мариуполя по пути от реабилитации к самореализации – одна из задач "Сердца Азовстали". После ранения, ампутации или плена человеку важно не только восстановить силы, но и вновь почувствовать право на собственные планы, семью, развитие и будущее. Именно в этом заключается смысл посттравматического роста – ключевого направления работы организации. Это направление сегодня является ключевым в работе "Сердца Азовстали" с защитниками Мариуполя.