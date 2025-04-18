Жители Святогорской общины Донбасса получили помощь от Фонда Рината Ахметов

Города и поселки Донетчины враг обстреливает в среднем по 3 тысячи раз в сутки. Деоккупированная Святогорская община также страдает от атак. Несмотря на высокие риски Фонд Рината Ахметова передал продуктовые наборы для местных жителей. Выдачи продолжаются.

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В составе каждого набора продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

Фонд передал для жителей Украины около 13,5 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, военным и мирным людям уже 11,3 млрд грн ($315 млн) с начала полномасштабного вторжения.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0800509001 или пишите в мессенджер Фонда.