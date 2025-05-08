Женщины на войне: как девушки ремонтируют дроны в 25-й Сичеславской бригаде

В 25-й Сичеславской бригаде десантников девушки-военные "оживляют мертвых птиц" – ремонтируют дроны прямо на линии фронта.

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Как рассказали в 25-й ОВДБр, на передовой дроны давно стали не просто техникой, а боевыми "побратимами". Когда они выходят из строя, шанс на их "воскрешение" – это техническая мастерская сичеславцев. Там дроны чинят девушки.

Киевлянка Марина в мирной жизни была маркетологом в соцсетях. Сегодня она военнослужащая и одна из тех, кто вдыхает жизнь в поврежденные беспилотники.

"Я всегда хотела развиваться в сфере беспилотных систем. Сейчас война дронов, и воевать должны дроны, а не люди", – рассказывает Марина.

Вместе с напарницей Яной они ремонтируют пульты, паяют контакты, совершенствуют управление. В их мастерской пахнет канифолью и металлом, а руки постоянно заняты работой.

"Они пришли, просто глаза горят: "Я хочу!" Я сказал – пробуйте!" – вспоминает руководитель мастерской с позывным "Мазур". По его словам, девушки не боятся браться за сложные задачи. Их главная цель – заставить "мертвую птицу" снова летать и уничтожать врага.

В бригаде девушки стали не только технической поддержкой, но и мостиком к международному сообществу – хорошо владеют английским, общаются с волонтерами, обмениваются опытом.

Рядом с мастерской – лаборатория, где модифицируют боеприпасы и совершенствуют хвостовики к дронам. Все – для подразделений, воюющих на передовой.

"Мы можем изменить траекторию, изготовить новые элементы. За 24 часа все уже на фронте", – рассказывает один из инженеров Дмитрий.

Для Марины выбор пойти в армию был очевидным: "Папа – военный. Он сначала отговаривал, но потом сказал: "Я тобой горжусь".

И добавляет: "Кто, если не ты, будет бороться за свое государство? Неважно, женщина ты или мужчина. Если хочешь защитить свой дом, свою семью, своих друзей – ты должен быть здесь".

По состоянию на январь 2025 года в Вооруженных силах Украины служили более 70 тысяч женщин, из них 5,5 тысячи – на передовой. 25-я десантная бригада защищает Украину на Покровском направлении и активно использует различные типы дронов для успешных боевых операций.