Женщины-магнит, перед которыми невозможно устоять: астрологи назвали эти два знака зодиака

Некоторые женщины входят в комнату, и внезапно атмосфера вокруг них становится более напряженной. Им не нужно повышать голос, привлекать внимание или стремиться к идеальному образу. Их сила заключается в другом – они наблюдают, как реагируют на людей и как создают атмосферу.

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Согласно астрологии, эта аура особенно сильно связана с двумя знаками зодиака, среди которых Лев и Весы, пишет Glamour.

Лев притягивает уверенностью и энергией

Женщина-Лев экспрессивна и обычно точно знает свои сильные стороны. У неё высокая самооценка, и она умеет заставлять других чувствовать себя важными и ценными. Это сочетание определённо привлекает мужчин. Мужчина чувствует себя участником чего-то особенного и одновременно хочет быть частью её мира. В компании Лев часто выступает в роли лидера. Она легко привлекает внимание, отчасти потому, что любит выделяться и умеет подчёркивать свой стиль. Темперамент Льва может вызывать привыкание: она способна вызывать такие сильные эмоции, что партнёру трудно представить себе повседневную жизнь без неё.

Весы очаровывают своим спокойствием, взглядом и безупречным чутьем

Весы, с другой стороны, не так энергичны, как Львы. Их сила заключается в тонкости: умении создавать напряжение жестом, паузой, одним-единственным, многозначительным взглядом. Этот знак превосходно владеет невербальным общением и часто побеждает благодаря ему. Такая женщина обычно умеет создавать атмосферу, в которой другой человек чувствует себя замеченным и особенным. Она может привлечь внимание мужчины и вызвать у него возбуждение — не обязательно навязчиво, но скорее последовательно. Когда ей кто-то действительно нравится, она терпеливо и эффективно добивается своей цели. Если вы привлечете ее внимание, вы можете даже не заметить момента, когда отношения станут серьезными

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