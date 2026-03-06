'Я вас больше и на минуту не покину': сеть поразил эмоциональный разговор освобожденного из плена защитника с родными. Видео

В сети распространилось видео первого разговора украинского военного с семьей после его освобождения из российского плена 6 марта. Защитник эмоционально пообещал больше не оставлять близких.

Видео дня

Видео опубликовал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. На кадрах видно, как освобожденный боец звонит родным сразу после возвращения на территорию Украины.

Во время разговора он не сдерживает эмоций и благодарит близких за поддержку. "Я вас больше и на минуту не покину, я ради вас все терпел и не дал им себя сломать", – сказал военный своей семье.

Лубинец отметил, что такие моменты особенно трогают, ведь каждое возвращение из плена – это долгожданная встреча с родными после месяцев или даже лет неволи.

Нынешний обмен стал уже третьим с начала 2026 года. Украина продолжает работать над тем, чтобы вернуть домой всех военных и гражданских, которые находятся в российском плену.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в пятницу, 6 марта, Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 302 украинца. Среди освобожденных – военнослужащие различных подразделений Сил обороны и двое гражданских.

