Землю в ближайшие дни накроет "красная" магнитная буря: названа дата

В этом месяце специалисты прогнозировали несколько магнитных бурь, и ближайшая из них ожидается во вторник, 19 августа. Эти явления влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Прогноз космической погоды содержится на портале Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Назван также конкретный час начала "красной" бури.

Что известно о магнитной буре 19 августа

Мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса. Это глобальный показатель геомагнитной активности, измеряемый по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).

Во вторник, 19 августа, показатель геомагнитной активности составит Кр 5, что свидетельствует о небольшой магнитной буре, но "красного" уровня.

Для стран, находящихся в третьем часовом поясе (UTC+3), в частности Украины, она будет ощущаться в период с шести часов утра до полудня.

"Существует небольшая вероятность отключения радиосвязи R1-R2 (незначительное-умеренное) в течение 17-19 августа", – добавили специалисты.

Что предшествовало

Наибольшее количество бурь в этом месяце пришлось на период с 7 по 14 августа. В частности, 8 августа Землю накрыла магнитная буря уровня Кр 6 – это высокий, так называемый "красный" уровень. На следующий день, 9 августа, буря несколько ослабнет до уровня Кр 5, однако оставалась потенциально опасной.

Сильные магнитные бури, особенно на уровне 4-5 баллов по К-индексу, могут негативно влиять на самочувствие. Уязвимые люди могут жаловаться на головную боль, головокружение, перепады артериального давления, усталость, раздражительность, бессонницу и обострение хронических болезней.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры – зоны, где магнитное поле временно ослабевает, позволяя солнечному ветру вырываться в космос с повышенной скоростью. Поток заряженных частиц, вырвавшийся из этой области, двигался прямо в сторону Земли.

