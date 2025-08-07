Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: названа опасная дата

В течение 8–9 августа 2025 года ожидается повышенная геомагнитная активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Геомагнитные бури уровня Кр 5–6 могут вызвать физический дискомфорт и существенное ухудшение состояния у метеочувствительных людей.

В частности, в пятницу, 8 августа, прогнозируется магнитная буря уровня Кр 6 – это высокий, так называемый "красный" уровень. На следующий день, 9 августа, буря несколько ослабнет до уровня Кр 5, однако будет оставаться потенциально опасной.

По классификации К-индекса, уровни от Кр 5 и выше считаются геомагнитными бурями, которые способны вызвать реакцию в организме человека. В первую очередь это касается лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, расстройствами давления, хроническими болезнями, а также людей, чувствительных к изменениям погоды.

Среди типичных симптомов – головная боль, головокружение, общая слабость, раздражительность, нарушение сна, колебания артериального давления и обострение хронических состояний. Врачи советуют в эти дни особенно внимательно следить за самочувствием, не перегружать организм и придерживаться нескольких базовых правил.

Типичные симптомы во время бури: головная боль, головокружение, слабость, бессонница, нервозность, повышенное давление, обострение болезней.

Рекомендации для улучшения самочувствия:

Полноценный сон не менее 7–8 часов.

Избегание физических и эмоциональных перегрузок.

Ограничение времени перед экранами компьютеров и смартфонов.

Рациональное питание с преобладанием овощей, фруктов, легкой пищи.

Отказ от кофе, алкоголя, энергетиков и фастфуда.

Употребление достаточного количества воды.

Прогулки на свежем воздухе с избеганием прямых солнечных лучей.

Лицам с хроническими заболеваниями советуют иметь при себе необходимые медикаменты и обращаться к врачу в случае ухудшения состояния.

Специалисты отмечают, что геомагнитные бури — это не аномалия, а регулярное природное явление. Однако в дни пиковой активности стоит проявить осмотрительность и заботиться о собственном здоровье.

Что предшествовало

В июле, Землю накрыла мощная магнитная буря, сила которой достигла "красного" уровня – 5,0 балла по К-индексу.

Как сообщал OBOZ.UA, на поверхности Солнца зафиксировали появление огромной корональной дыры. Поток заряженных частиц вырвался прямо в сторону Земли.

