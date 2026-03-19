Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько будет продолжаться

19 марта Земля оказалась под влиянием магнитной бури средней силы. Геомагнитное возмущение может сказаться как на работе техники, так и на самочувствии людей.

Специалисты предупреждают: влияние продлится несколько дней, хотя постепенно будет ослабевать. Об этом свидетельствуют данные портала meteoagent.

По прогнозам, речь идет о магнитной буре уровня G2 – это умеренный геомагнитный шторм, который может вызывать локальные перебои в работе радиосвязи, навигационных систем и частично влиять на энергосети, особенно в северных широтах.

Причиной бури стала солнечная вспышка класса М2.7, зафиксированная 16 марта. Она сопровождалась корональным выбросом массы – потоком заряженных частиц, который был направлен непосредственно в сторону Земли. Именно этот поток достиг магнитосферы планеты через несколько дней и вызвал возмущение.

Специалисты обращают внимание, что ситуацию может усугублять период весеннего равноденствия. В это время взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли становится более активным, что усиливает эффекты геомагнитных бурь.

Ожидается, что основное влияние продлится 1– 2 дня, после чего геомагнитная активность постепенно пойдет на спад. В то же время не исключены кратковременные повторные возмущения.

Во время таких бурь возможно ухудшение самочувствия, особенно у метеозависимых людей, пожилых и тех, кто имеет хронические заболевания. Чаще всего фиксируют головную боль, усталость, раздражительность, головокружение, бессонницу и перепады артериального давления.

Медики советуют в эти дни уменьшить физические и эмоциональные нагрузки, больше отдыхать, соблюдать режим сна и избегать стрессов. Также важно пить достаточно воды и контролировать состояние здоровья, особенно людям с сердечно-сосудистыми проблемами.

Несмотря на ощутимое влияние, буря уровня G2 не считается опасной и относится к умеренным явлениям, которые регулярно возникают из-за активности Солнца. В то же время специалисты советуют следить за обновлениями прогнозов, ведь ситуация может быстро меняться.

Як повідомляв OBOZ.UA, у другій половині березня 2026 року на Землі очікуються періоди підвищеної геомагнітної активності. У кілька днів прогнозуються магнітні бурі різної інтенсивності, однак наприкінці місяця ситуація поступово стабілізується.

