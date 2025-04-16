Землю накрыла мощная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как улучшить самочувствие

Несколько дней подряд на Земле фиксируется сильная геомагнитная активность, вызванная мощными вспышками на Солнце. В течение дня 16 апреля ожидается солнечная активность с К-индексом до 7.

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Выбросы солнечной массы и вспышки на поверхности звезды приводят к тому, что энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю. Об этом сообщает портал Meteoagent.

Стоит отметить, что повышенная геомагнитная активность продолжается практически с первых чисел апреля. По прогнозу специалистов, 17 апреля еще будет сохраняться магнитная буря с К-индексом до 5.

Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9, а для обозначения используется планетарный К-индекс. К сильной магнитной буре относятся активности с показателей 5 и выше.

Согласно прогнозам, в период с 18 по 21 апреля на Земле будут умеренные магнитные бури. Однако уже 22 апреля стоит готовиться к очередному сильному всплеску геомагнитной активности.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

Напомним, после аномального похолодания и снегопадов в начале апреля в Украину возвращается теплая погода. Уже в ближайшие дни в большинстве областей столбики термометров поднимутся выше +20 градусов. При этом существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в Украине снова ожидаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

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