Землю накроет магнитная буря, возможное ухудшение самочувствия: специалисты назвали дату

В сентябре 2023 года нашу планету вновь накроет несколько волн магнитных бурь. Ближайшее возмущение геомагнитного поля в этом месяце специалисты прогнозируют уже 6-8 сентября.

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После этого в течение первого месяца осени будет наблюдаться еще три волны магнитных бурь. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Первая волна магнитных бурь ожидается в период с 6 по 8 сентября. Возбуждение геомагнитного поля будет варьироваться от спокойной до активной.

Следующее более активное возбуждение геомагнитного поля следует ожидать уже 14 сентября. В последующие дни – в период с 15 до 17 сентября также возможны магнитные бури, но уже с меньшей интенсивностью.

Последняя в сентябре магнитная буря прогнозируется на 23 сентября. Однако специалисты учитывают, что прогноз на такой длительный период может быть неточным и дата начала геомагнитного возбуждения может немного отклониться.

Специалисты предупреждают, что во время магнитных бурь у людей могут возникнуть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Также следует учесть, что возможны проявления более серьезных проблем со здоровьем. К таким можно отнести склонность к образованию тромбов, повышение артериального давления и мигрень.

Метеозависимым людям во время геомагнитных бурь рекомендуют отказаться от больших физических нагрузок. По возможности этот период лучше посвятить отдыху и заботе о своем физическом и ментальном здоровье. Для этого можно принимать теплые травяные ванны, пить больше воды и не нагружать нервную систему.

Когда на Земле бушует магнитная буря, также крайне важно проводить достаточное количество времени на свежем воздухе и соблюдать режим сна. Если человек все же почувствовал какие-то изменения, можно принять контрастный душ. Однако такие процедуры следует принимать с учетом состояния своего здоровья.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.