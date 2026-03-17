Землю накроет магнитная буря 'красного' уровня: названа опасная дата

В ближайшие дни, 17 и 18 марта, уровень солнечной активности будет оставаться слабым. Однако вскоре Землю накроет мощная магнитная буря.

Пик солнечной активности придется на четверг, 19 марта. Об этом свидетельствуют данные приложения Meteoagent.

Во вторник, 17 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 3, то есть соответствует "зеленому уровню". На следующий день, 18 марта, показатель снизится до 2,7, что также безопасный показатель.

Впрочем, уже 19 марта ситуация существенно изменится: К-индекс вырастет до 6,3, а это означает сильную магнитную бурю "красного" уровня.

Такие возмущения магнитного поля Земли возникают из-за вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц достигают планеты и взаимодействуют с ее магнитной защитой.

Сильнее всего влияние такой активности испытывают метеозависимые люди, пациенты с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди с хроническими мигренями, расстройствами сна и нервными болезнями, а также пожилые люди и беременные женщины.

Магнитные бури могут вызвать головную боль, мигрени, слабость, быструю утомляемость, нарушение сна, головокружение, тошноту, скачки давления, боли в сердце, раздражительность и проблемы с концентрацией. Также возможно обострение хронических заболеваний.

Как улучшить самочувствие

Врачи советуют в такие дни избегать кофеина и алкоголя, не перегружать организм физически и не конфликтовать.

Чтобы облегчить состояние специалисты рекомендуют соблюдать режим сна, пить больше воды, находиться на свежем воздухе, проветривать помещение, по возможности принимать контрастный душ и сбалансировано питаться, добавляя в рацион овощи, фрукты и продукты с витаминами.

