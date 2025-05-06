Зеленский присвоил генеральские звания полковникам ВСУ: кто получил новые погоны

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем украинским полковникам. Это Виктор Солимчук, Алексей Майстренко и Александр Бакулин.

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Все они занимают высокие должности в Вооруженных силах Украины. Соответствующие указы глава государства подписал 5 мая.

Звание бригадного генерала было присвоено полковнику Солимчуку Виктору Богдановичу – заместителю Командующего объединенных сил Вооруженных сил Украины.

В прошлом году Солимчук возглавил оперативно-тактическую группировку войск "Харьков". До этого назначения он занимал должность начальника штаба – заместителя командира ОТГ "Харьков", а еще раньше – командующего оперативной группировки войск "Херсон".

В феврале 2023 года полковник Виктор Солимчук был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Аналогичное звание получил полковник Майстренко Алексей Сергеевич – начальник 169-го учебного центра имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В 2017 году Майстренко стал командиром 54-й отдельной механизированной бригады. Участник АТО/ООС.

С 24 февраля 2022 года Алексей Майстренко принимает непосредственное участие в отражении вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Получил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая звезда.

Также звание бригадного генерала было присвоено Бакулину Александру Александровичу – командиру 19-го армейского корпуса оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Бакулин был командиром 41-го отдельного мотопехотного батальона, а по состоянию на 2020 год – командиром Отдельного президентского полка имени гетмана Богдана Хмельницкого.

С 11 февраля 2022 года он – командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Участвовал в битве за Бахмут.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 6 мая, президент Владимир Зеленский поздравил украинских защитников с Днем пехоты. Он подчеркнул, что именно пехотинцы защищают родную землю на самых опасных фронтовых участках.

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