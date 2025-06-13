Зеленский подписал закон о страховании журналистов в зоне боевых действий: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал закон №11153 о государственной поддержке медиа. Таким образом, закон об обязательном страховании журналистов в Украине, которые работают в зоне боевых действий, начинает работать.

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Об этом сообщил один из авторов законопроекта №11153, народный депутат Ярослав Юрчишин. Он отметил, что закон о работе журналистов в горячих точках был принят ранее, "но на практике не действовал".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в прошлом году медиакомпании обязали страховать своих сотрудников во время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины. Перед поездкой в опасные регионы журналисты и другие работники медиа должны были подписывать договоры страхования на жизнь, здоровье и трудоспособность.

Но "правительство не утвердило необходимые правила, а страховые компании не получили соответствующие лицензии на осуществление такой деятельности, то есть на бумаге страхование было обязательным, а фактически его не было", пояснил законодатель.

Причем позже, после внедрения соответствующих положений Директивы Европарламента правила в сфере страхования изменились, что "еще больше усложнило все процедуры".

"Теперь закон согласовывает старые требования с новыми правилами страхования. Медиа могут официально и законно страховать своих работников во время работы в зоне боевых действий или оккупации как за счет собственных средств, так и других", – отметил нардеп.

Он уточнил, что Минкульт вместе с Нацбанком в течение 30 дней должны разработать детальные условия страхования, и это будет "пошаговым планом, как это будет работать".

Юрчичин добавил, что одним из соавторов закона №11153 является журналист и законодатель Сергей Швец. Напомним, что он умер в конце мая.

А всего за время полномасштабного вторжения оккупантов в Украине погибли уже 106 медийщиков. Достоверно известно, что российские агрессоры совершили более 830 преступлений против журналистов и средств массовой информации.

Только за апрель-май 2025 года четверо журналистов погибли при выполнении боевых задач.

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