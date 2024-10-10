В Украине изменят условия труда для представителей популярной профессии: кому следует готовиться

Медиакампании обязали страховать своих сотрудников во время командировки в зону боевых действий или на временно оккупированные территории Украины. Перед поездкой в опасные регионы журналистов и другие работники медиа будут подписывать договоры страхования на жизнь, здоровье и трудоспособность.

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Соответствующий законопроект № 11153 был принят в Верховной Раде. Внесение изменения в статью 15 Закона Украины "О государственной поддержке медиа, гарантиях профессиональной деятельности и социальной защите журналиста" о приведении ее положений в соответствие с Законом Украины "О страховании" 10 октября поддержали 275 нардепов.

Согласно тексту проекта закона, страхование должно финансироваться за счет средств самих медиакомпаний или за счет других средств, не запрещенных законом. В частности, страхование может покрываться из международных или грантовых средств.

Как отметил председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин ("Голос"), пока деталей относительно порядка и условий такого страхования нет. Их определят на подзаконном уровне Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по согласованию с Нацбанком в течение месяца со дня вступления в силу этого закона.

Также нардеп пояснил, что норма о страховании уже существовала, но не была действенной, поскольку корреспондентов, освещающих события в горячих точках, было невозможно застраховать, поскольку страховые компании не получали лицензий на свою деятельность по виду страхования, указанному в законе. Новый закон решит законодательное регулирование этого вопроса.

Кроме того, OBOZ.UA, сообщал, что ранее в этом же году депутаты Верховной Рады приняли закон, разрешающий работодателям стратегических предприятий увольнять работников за невыполнение правил поведения, в частности за сокрытие связей с лицами на оккупированных территориях. Закон также позволяет проводить служебные проверки и расторжения трудового договора в случае нарушения установленных правил.

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